Президентът на федерацията по кикбокс след протеста пред ММС: Не водим война, има административна проверка

Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов заяви, че отказаните картотеки на състезателите на два клуба не е война срещу деца и родители, а административна проверка на документална изрядност. По-рано близо 300 деца, родители и треньори се събраха пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата в знак на протест срещу БККМТ и търсене на отговор защо не са допуснати до участие на Европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата в Атина (Гърция).

"По казуса със спортните клубове Стартийм и Масаро искам да внеса малко яснота. Това не е война срещу деца и родители и не е дисциплинарно наказание на клубове. Става дума за административна проверка на документална изрядност, започната след извън планова проверка от Министерство на младежта и спорта към федерацията. В изпълнение на нашите задължения ние изискахме стандартни документи - договори за ползване на спортни зали, (1:16) договори с лицензирани треньори, както и проверихме публичните регистри. При Стартийм клубът официално е уведомен писмено на 20 декември още и към момента не ни е предоставил нито един документ по проверката, което обективно прави невъзможно тя да приключи. При Масаро има представен пакет от документи, който е в ускорена проверка, но паралелно има процедура по промяна в публичния регистър, която все още не е отразена по партидата. Подадено е заявление, но това не е равнозначно на вписаната промяна. Затова временно ние се въздържахме от обработка на картотеки в нашата платформа и подновяване за 2026 година за тези клубове до приключване на проверките", каза Димов.

"Реално погледнато вече имахме решение и за спортен клуб Масаро, тъй като те са представили пълния пакет, беше извършена проверка от нашия юрист на федерацията, който излезе със становище, че въпреки, че не е вписана тази промяна все още в партидата, е налице обективно решение на Управителния съвет и те ще бъдат допуснати. Техните картотеки са освободени, т.е. тези 40 човека, които са на спортен клуб Масаро, са освободени и очакват своята регистрация в Европейската клуба", добави той пред БНР.

"За съжаление, със Стартийм не стоят точно така нещата, защото те в настоящия момент, цитирам "отказват" да дадат какъвто и да е документ. Установихме, че имат 16 зали, поискахме договорите за тези 16 човека, които са лицензираните - не ни ги предоставят. Поискахме документите от ММС и със наша изненада установихме, че първо, понеже те го бяха казали, че го правят съвсем само със собствени средства, се оказа, че въпреки и без знанието на федерацията, са получили средства от ММС в размер на 186 хиляди лева. И забележете, след това са отчели, понеже такива са твърденията и в становището от документа, които получихме, отчели са, че са закупували ринг на стойност 91 хиляди лева. Знам колко струва един ринг, лично защото аз съм купувал двата ринга, които са лицензирани на федерацията. И тези рингове бяха предоставени на Европейската купа, т.е. те не са купували ринг, или поне такива са нашите съмнения, защото ринговете, които бяха на тази Европейска купа, бяха на федерацията.

"Стартира процедура по изключване на клуба от федерацията. Ние ги предупредихме три пъти, съвсем културно, да ни съдействат и да предадат документите. Ние няма как да осъществим и да упражним нашия контрол върху тях, ако те отказват да дадат документи. И ние сме принудени да се обърнем към Министерството на младежта и спорта, да могат те да ги изискат от тях. Ако и там нещо решат и откажат, ние сме длъжни и ще се обърнем към прокуратурата, защото ние считаме, че има сериозни нарушения и тези нарушения трябва да бъдат проверени и да се докаже дали ги има или не. Но към настоящия момент, ние не можем да го докажем, защото те отказват да ни дадат каквито и да е документи", завърши той.