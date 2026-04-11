Просто шега или истинско неведение? Станка Златева обясни думите си за Новиков и Милов пред Actualno

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева даде интервю пред колегите от bTV Спорт след обявяването на съставите за Европейското първенство в Тирана. Пред Actualno.com тя отрече да знае за завръщане на Семен Новиков и Кирил Милов в националния отбор. Сега легендарната състезателка твърди, че се е шегувала. По думи на Златева централата не е имала избор по отношение на учаситето на Шамил Мамедов.

Златева: Доста компромиси са направени

"Доста компромиси са направени. Мислите ли, че състав ще се публикува, ако не съм била на Управителния съвет, който го е утвърдил", риторично попита Златева колегите от bTV Спорт. Пред Actualno.com тя обяви, че не е наясно със завръщането на Новиков и Милов. "Да, казах, че не знам. Шегувам се с вас, защото постоянно пишете някакви неща, без аз да знам. Винаги си пишете и казвате каквото искате.", твърди сега тя.

"Нашата политика е да възобновим борбата в България, да имаме български състезатели, да се обърне внимание на клубовете. А това, че едни хора вече са взети да се борят за България - няма как да ги спрем. Имаме ли друг избор за Шамил Мамедов? Трябваше по принцип да налагаме наши състезатели и да налагаме нашия продукт. Имаме хора дори и мъжете, които се отказват. Когато има един такъв човек, поне 2-3 категории страдат от това нещо. Поне 10 години в тази категория няма да има българин", смята президентът на централата.

