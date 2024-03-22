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Спорт по телевизията днес - 22 март 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 22 март 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 22 март 2024 година:

10:00 ч. Голф, Singapore Classic, Max Sport 3

10:45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Заалбах Хинтерглем, Eurosport 1

12:15 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Заалбах Хинтерглем, Eurosport 1

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12:35 ч. Moto GP, първа тренировка в Португалия, Max Sport 3

13:20 ч. Фрийстайл ски, Световна купа в Идре, Eurosport 2

13:30 ч. Снукър, Уърлд Оупън, Eurosport 1

България - Танзания

15:00 ч. Футбол, България - Танзания, BNT 3

Национален отбор по футбол на България

15:00 ч. Колоездене, Е3 Класик, Еurosport 2

16:30 ч. Футбол, Северна Македония - Молдова, Diema Sport 2

16:30 ч. Ски скокове, Световна купа в Планица, Eurosport 1

16:50 ч. Moto GP, втора тренировка в Португалия, Max Sport 3

Мастърс Маями

17:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1

17:30 ч. Колоездене, Обиколка на Каталуния, Eurosport 2

17:45 ч. Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Монреал, Eurosport 1

17:55 ч. Волейбол, мач от 1/4-финалите на "Демакс+" лига, жени, BNT 3

18:00 ч. Футбол, Азербайджан - Монголия, Nova Sport

18:00 ч. Футбол, Армения - Косово, Diema Sport 1

19:00 ч. Футбол, Норвегия - Чехия, Diema Sport 2

19:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1

Стефанос Циципас

19:00 ч. Кърлинг, Световен шампионат в Сидни, Канада - Шотландия, Eurosport 1

19:30 ч. Волейбол, Монтана - ЦСКА, Max Sport 2

20:00 ч. Баскетбол, Цървена Звезда - Болоня, Max Sport 3

20:00 ч. Голф, PGA тур, "Валспар чемпиъншип", Eurosport 2

21:00 ч. Бокс, бойно събитие #58 София, Diema Sport 3

21:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1

21:15 ч. Баскетбол, Панатинайкос - Барселона, Max Sport 4

21:45 ч. Футбол, Нидерландия - Шотландия, Diema Sport 2

21:45 ч. Футбол, Турция - Унгария, Nova Sport

21:45 ч. Баскетбол, Байерн Мюнхен - Макаби Тел Авив, Max Sport 2

22:00 ч. Бокс, Галавечер от Лондон, Max Sport 3

22:00 ч. Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Монреал, Eurosport 1

22:30 ч. Футбол, Испания - Колумбия, Diema Sport 1

23:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1

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