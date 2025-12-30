Станка Златева, Стефка Костадинова и Стефан Ботев - под общ знаменател с главно "Д"

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Към края на 2025 година е време за равносметки в българския спорт. Отвъд изключителните спортни успехи, годината предложи и големи скандали в някои от най-важните спортни организации. Несъмнено най-голямата война избухна в Българския олимпийски комитет (БОК), където загубилата изборите Стефка Костадинова отказва да сдаде поста. В Българската федерация по борба (БФБ) пък Станка Златева пое властта при напрегнати избори и множество сблъсъци и противоречия след това. Напрежение имаше и в Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) и президента Стефан Ботев, който в крайна сметка бе отстранен, но не и без станалите традиционни съдебни жалби.

Скандалите в БОК, борбата и щангите имат своята взаимовръзка

Случайно или не, и трите скандала в БОК, БФБ и БФВТ намериха своя общ знаменател в лицето на Делян Пеевски. Санкционираният по "Магнитски" депутат имаше своето влияние за процесите в трите спортни организации, и то в голяма степен публично. Започна се със спасителна финансова помощ към федерацията по щанги, с която да се покрият задълженията и да се избегне фалит. Пеевски обеща да помага на федерацията и занапред, а неговата подкрепа бе засвидетелствана и със снимка със Стефан Ботев в кабинета на политика. Впоследствие Ботев на няколко пъти отбеляза, че Пеевски вярва само на него и ще помага на федерацията само докато той е начело на щангите.

Съдебни хватки и в Българския олимпийски комитет, и в Българската федерация по вдигане на тежести

В края на годината обаче Управителният съвет на федерацията свика извънредно Общо събрание, на което Асен Златев победи Ботев и спечели изборите за нов председател. Не е ясно дали при такъв сценарий Пеевски ще оттегли подкрепата си занапред, но и да го направи, изглежда, че новото ръководство смята да продължи да работи за набирането на нови, разнообразни спонсори и федерацията да не бъде изцяло зависима от само един финансов благодетел, за каквото настоява и Карлос Насар. По-интересното бе, че въпреки призивите на Асен Златев да не се обжалват изборите, няколко часа по-късно постъпиха три жалби към Общото събрание. И това след като никой от делегатите не прояви претенции към изборите по време на самото събрание.

Целта на подобен ход е до болка познат - умишлено се влиза в съдебни хватки, които да бавят процедурата по смяната на властта. Така беше и при смяната на управлението във федерацията по щанги през 2021-ва, когато Ариф Маджид измести Неделчо Колев, но трябваше да чака около година заради съдебни битки, за да може да встъпи в длъжност. Този опасен прецедент с постоянното обжалване на решения на общи събрания излезе на дневен ред и в Българския олимпийски комитет тази година. Дългогодишният ръководител Стефка Костадинова загуби изборите за сметка на Весела Лечева, като веднага след тях поздрави опонентката си и призна решението на делегатите. На другия ден обаче Костадинова се обърна срещу Лечева и продължава и до днес да ѝ прави спънки към пълното влизане в БОК.

Весела Лечева - призната в света, но не и в България

Именно съдебни битки бавят вписването на Лечева като пълноправен председател на БОК по българското законодателство, макар и от Международния олимпийски комитет вече да я признаха за ръководител. Кратко отклонение: и в шахмата е подобен казус, само че не с физически, а с юридически лица: Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) има лиценз на международно ниво, докато Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) е с лиценз в България. Връщайки се на казуса в БОК, трябва да се припомни, че дни преди изборите Стефка Костадинова също посети кабинета на Делян Пеевски и си направи снимка с него под герба, за да се види, че се ползва с неговата подкрепа. Излишно е да се споменава, че олимпийската харта забранява на националните олимпийски комитети каквито и да било политически влияния, тъй като политиката няма място в спорта.

Стефан Ботев и Станка Златева подадоха жалби срещу избора на Лечева

9 месеца след като бе избрана за председател на БОК, Весела Лечева все още не може да встъпи в длъжност заради поредицата от съдебни жалби, като една от тях дори доведе до отмяна на избора ѝ - поне в Софийския градски съд (може да бъде обжалвана). Интересното е, че жалба срещу избора на Лечева подаде и самият Стефан Ботев - онзи, който се снима с Делян Пеевски и публично се ползва с неговата подкрепа. А жалбата му е в полза на Стефка Костадинова, която по странно стечение на обстоятелствата също се снима с Пеевски.

Особен интерес повдига една от седемте жалби срещу избора на Лечева, подадена от... Станка Златева. Новоизбраният председател на федерацията по борба обжалва избора, защото не е получила право да гласува на изборите в БОК. Само че Златева бе избрана за шеф на федерацията по борба на 11 март, а изборите в БОК се проведоха на 19 март, когато двукратната сребърна медалистка от олимпийски игри все още не е била вписана в Търговския регистър като председател. Именно затова и тя не е можела законно да упражни правото си на глас. Това е и единствената жалба, по която Лечева не може да бъде страна по делото, съответно не може да се защитава.

Кой стои зад избора на Станка Златева във федерацията по борба?

Кой "подшушна" на Станка Златева да подаде жалба срещу избора на Лечева, или тя сама е преценила да го направи - въпрос, на който всеки сам може да си отговори. Факт е, че Златева публично не е показвала, че се ползва с подкрепата на Пеевски - нито се е снимала с него, нито е говорила за него. Но пък още отеква мнението на бившия хазартен бос Васил Божков, че Пеевски стои зад избора на Златева в борбата. А иначе за снимка с Пеевски застана и европейският шампион по борба Микяй Наим, който му благодари за оказаната подкрепа, каквато и да е тя. Преди няколко седмици Наим остана дълбоко огорчен от решение на БФБорба, но и подчерта, че "Станка Златева не е виновна".

Припомняме всичко това, за да не се забравя. И защото контекстът е важен за формирането на общественото мнение. Всичко, което се случва в БОК, в БФБ и в БФВТ, става с причина и има своите взаимовръзки. Не за пръв път Делян Пеевски се опитва да си утвърди позиции в спорта - чрез спортисти и ръководители на федерации. Видяхме го със снимки и с Нургюл Салимова, пък и с Карлос Насар. Видяхме също и апетити към Българския спортен тотализатор, който първо остана без ръководство по настояване на Пеевски, а сега се гласи да мине от държавен монопол към частен монопол.

Какво още ще мине под общия знаменател с главно "Д" - времето ще покаже.

Автор: Стефан Йорданов

