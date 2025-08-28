Войната в Украйна:

28 август 2025, 11:20 часа
Световната шампионка за пореден път надскочи "наследничката на Стефка Костадинова" и триумфира в Диамантената лига

Австралийката Никола Олислагерс постави нов континентален рекорд в скока на височина и заслужи трофея в дисциплината в тазгодишното издание на Диамантената лига по лека атлетика. Олислагерс спечели финалното състезание от кампанията в Цюрих с 2.04 метра, като изпревари с 2 сантиметра олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих (Укрйна). Трета се нареди британката Лейк Морган с национален рекорд от 2.00 метра.

Олислагерс детронира Магучих в Цюрих

Двукратната олимпийска вицешампионка от Токио 2020 и от Париж 2024 Олислагерс взе диамантения приз за 2025 година, като изпревари миналогодишната победителка Магучих в крайното подреждане по точки след осем състезания.

Никола Олислагерс

Пети пореден триумф за Дуплантис на овчарски скок

Шведът Мондо Дуплантис триумфира на овчарски скок за пета поредна година. Олимпийският първенец и световен рекордьор преодоля 6.00 метра от първи опит и записа осма победа в осем старта през кампанията, за да триумфира с максимален актив от 60 точки. Гъркът Емануил Каралис остана втори в Цюрих също с 6.00 метра, но от трети опит, както и втори в диамантената класация в дисциплината сезона. Дуплантис гони рекорда от седем трофея във веригата на французина Рено Лавийени и на американеца Крисчън Тейлър.

Двукратният световен шампион и трикратен олимпийски сребърен медалист Джо Ковач (САЩ) заслужи диамантения приз на гюле за четвърти път. Той беше най-добър в Цюрих с 22.46 метра, постигайки третата си победа за сезона във веригата. В същата дисциплина при дамите за първи път в кариерата си в Диамантената лига триумфира двукратната европейска шампионка Джесика Шилдер (Нидерландия). В Цюрих тя записа четвърти успех във веригата през кампанията с 20.26 метра.

Представителят на домакините Зимон Еамер, европейски вицешампион в зала от Апелдоорн 2025, спечели на скок дължина с 8.32 метра и за втори път си след 2023 година осигури диамантения трофей в дисциплината, след като изпревари с 2 сантиметра бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 и световен първенец в зала от Нандзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) в заключителния старт от сезона. Състезанията на писта от финалите на Диамантената лига за 2025 година продължават днес на стадион "Лецигрунд". / БТА

ОЩЕ: България с четирима представители в скоковете на Световното първенство по лека атлетика

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
