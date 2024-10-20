ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 20 октомври 2024 г.

Спортът в българския телевизионен ефир в неделя, 20 октомври 2024 година:
06:00 ч. Moto GP: Гран При на Австралия - MAX Sport 1
09:45 ч. Лека атлетика, Маратон на Амстердам - Евроспорт
11:30 ч. Световен рали шампионат, Централна Европа SS16 Passauer Land 1 - MAX Sport 1
12:30 ч. Трейл, Голдън Трейл световни серии в Локарно, мъже - Евроспорт
13:00 ч. Тенис, Карен Хачанов - Габриел Диало, ATP 250: Алмати, финал - MAX Sport 1
13:00 ч. Баскетбол, Шумен – Берое, Национална баскетболна лига - MAX Sport 2
13:30 ч. Футбол, Емполи – Наполи, Серия А - MAX Sport 3
13:30 ч. Баскетбол, Реал Мадрид – Жирона, Лига Ендеса - Диема Спорт 2
13:30 ч. Баскетбол, Лерида – Манреса, Лига Ендеса - Нова Спорт
14:00 ч. Футбол, Килмарнък - Рейнджърс, Висша лига на Шотландия - RING
14:30 ч. Футбол, Улм – Карлсруе, Втора Бундеслига - Диема Спорт
14:30 ч. Футбол, Хамбургер – Магдебург, Втора Бундеслига - Диема Спорт 3
14:30 ч. Колоездене на писта, Световен шампионат в Балеруп - Евроспорт 2
15:00 ч. Футбол, Майорка - Райо Валекано, Ла Лига - MAX Sport 4
15:00 ч. Снукър, Северна Ирландия оупън - Евроспорт
15:30 ч. Футбол, Хераклес – Аякс, Ередивизи - RING
Григор Димитров на финал в Стокхолм
16:00 ч. Тенис, Григор Димитров - Томи Пол, ATP 250: Стокхолм, финал - MAX Sport 1
16:00 ч. Футбол, Улвърхемптън - Манчестър Сити, Висша лига - Диема Спорт 2
16:00 ч. Футбол, Лече – Фиорентина, Серия А - MAX Sport 3
16:00 ч. Футбол, Льо Авър – Лион, Лига 1 - Нова Спорт
16:30 ч. Футбол, Холщайн - Унион, Бундеслига - Диема Спорт 3
16:45 ч. Футбол, Черно море – Хебър, efbet Лига - Диема Спорт
17:00 ч. Волейбол, Серия А1: Верона - Лубе Чивитанова - MAX Sport 2
17:15 ч. Футбол, Атлетико Мадрид – Леганес, Ла Лига - MAX Sport 4
18:00 ч. Футбол, Нант – Ница, Лига 1 - Нова Спорт
Дерби в Англия
18:30 ч. Футбол, Ливърпул – Челси, Висша лига - Диема Спорт 2
18:30 ч. Тенис, Баутиста Агут - Иржи Лехечка, ATP 250: Антверпен, финал - MAX Sport 1
18:30 ч. Футбол, Волфсбург – Вердер, Бундеслига - Диема Спорт 3
19:00 ч. Футбол, Каляри – Торино, Серия А - MAX Sport 3
19:15 ч. Футбол, Септември – Лудогорец, efbet Лига - Диема Спорт
19:30 ч. Футбол, Виляреал – Хетафе, Ла Лига - MAX Sport 4
20:00 ч. НФЛ, Минесота Вайкингс - Детройт Лайънс - MAX Sport 2
20:30 ч. Футбол, АЕК – ПАОК, Суперлига - Нова Спорт
21:00 ч. Снукър, Северна Ирландия оупън - Евроспорт
21:30 ч. Nascar Cup Series, Състезание в Лас Вегас Състезание в Лас Вегас - MAX Sport 1
21:45 ч. Футбол, Рома – Интер, Серия А - MAX Sport 3
21:45 ч. Футбол, Монпелие – Марсилия, Лига 1 - Диема Спорт 2
Битката за титлата във Формула 1 продължава
22:00 ч. Формула 1, Гран При на САЩ - Диема Спорт 3
22:00 ч. Футбол, Барселона – Севиля, Ла Лига - MAX Sport 4
23:20 ч. Американски футбол, Сан Франциско 49 - Канзас Сити Чийфс, НФЛ - MAX Sport 2
03:00 ч. Хокей, Анахайм Дъкс - Лос Анджелис Кингс, НХЛ - MAX Sport 3
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