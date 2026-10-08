ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 8 октомври 2026

Програмата на спорта в българския телевизионен ефир на 8 октомври, четвъртък, започва от рано с тенис турнира с Шанхай. Малко по-късно феновете на колоезденето ще имат възможността да наблюдават 110-тото издание на еднодневната колоездачна класика Гран Пиемонте. Вечерта ще бъде време за баскетбол и Евролигата. В ранните часове на утрешния ден пък ще може да наблюдавате хокей и Moto GP.

Спортна програма на 8 октомври:

7:00 часа - Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1, МАX Sport 2, MAX Sport 3

7:00 часа - Голф: PGA тур, шампионат на Япония - Евроспорт 2

15:50 часа - Колоездене: Гран Пиемонте, мъже - Евроспорт 1

21:00 часа - Баскетбол: Байерн Мюнхен - Болоня, Евролига - MAX Sport 4

21:15 часа - Баскетбол: Панатинайкос - Фенербахче, Евролига - MAX Sport 2

21:30 часа - Баскетбол: Валенсия - Апоел Тел Авив, Евролига - MAX Sport 3

9 октомври (петък)

3:00 часа - Хокей: Сейнт Луис Блус - Сан Хосе Шаркс, НХЛ - MAX Sport 2

5:35 часа - MotoGP: Първа тренировка за Голямата награда на Индонезия - MAX Sport 4

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