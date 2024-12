UFC е друга бира: Пантоха показа на азиатски дебютант откъде изгрява слънцето (ВИДЕО)

Бразилският майстор на смесените бойни изкуства Aлешандре Пантоха успя да защити световната си титла в категория "муха", след като задуши дебютанта в дивизията Кай Асакура във втория рунд. Това бе и главното събитие на UFC 310 - последната карта на най-голямата ММА организация за 2024 г., провело се в "T-Mobile арена" в Лас Вегас.

Алешандре Пантоха доказа, че между UFC и другите бойни организации има изключителна разлика. Опонентът му Кай Асакура записа дебюта си в организацията, като до преди това е бил шампион в няколко азиатски вериги. Имаше големи очаквания към японеца, който има огромна фен база на изток - и още в първия си мач получи шанс за титла.

В първия рунд двамата влязоха много остро в двубоя, като си размениха някои доста опасни удари, включително едно мълниеносно коляно в главата на шампиона, но той не се разклати. Във втория рунд всичко за японеца приключи, след като бе свален на земята. Бразилецът има доста повече опит в такива ситуации и успя да задуши опонента си. Това е и трета защита на колана за Пантоха.

Alexandre Pantoja using a kosoto hook to pull Kai Asakura off the fence and disrupt his base to force him to lean forward just enough so he could get an opening to reach over the back for his choking arm + back take was so sick. pic.twitter.com/eRspFWFjxb

В предходния сблъсък казахстанецът Шавкат Рахмонов се изправи срещу ирландеца Иан Гари. Интересното в двубоя бе, че и двамата имаха перфектен рекорд до момента. Срещата между двамата бе много тактическа, като не се стигна до излишни рискове от нито един от двамата. Шавкат Рахмонов се увенча с победата след единодушно съдийско решение, а ирландецът записа първа загуба в кариерата си. След мача в интервюто казахстанецът предизвика действащия шампион в дивизията Белал Мухамед.

Това бе и последната карта за годината в UFC. Следващото голямо бойно събитие ще се проведе на 18 януари в Калифорния, като големия сблъсък ще противопостави Ислам Махачев и Арман Царукян.

In round 4, Rakhmonov scores a trap dump takedown when he got an elbow deep collar tie + block of opposite knee to take Garry down.



In round 5, Garry got wise to it, rolled his head under the collar tie, then used the new angle to spin Rakhmonov to the floor and take his back. pic.twitter.com/mdK80YWIrN