ВИДЕО: Спряното кроше на Усик, което щеше да приключи Тайсън Фюри

Загубата за Фюри обаче можеше да бъде и с нокаут, ако не бе намесата на съдията на ринга. В деветия рунд Усик прати Фюри в нокдаун след серия от брутални удари. А на повторенията ясно се вижда, че едно спряно кроше на украинеца вероятно щеше да довърши Фюри.

Олександър Усик прати Тайсън Фюри в несвяст, а въжетата помогнаха на Циганския крал да не падне на пода. Когато Усик се опита да довърши Циганския крал с финално кроше, последва и намесата на съдията, който на практико спаси Фюри.

Ако на Усик бе позволено да вкара финалния си удар с лявата ръка, то Тайсън Фюри едва ли щеше да успее да продължи мача до последния 12-и рунд. Вижте любопитната ситуация във видеото:

If Usyk is allowed to throw that final left hand, Fury gets finished.



Must have been some force if Fury thinks he won the fight. #FuryUsyk



pic.twitter.com/Fo9ymvKLEg