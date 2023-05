Рок групата " Аеросмит " тръгва на прощално турне през септември, съобщи БТА. В понеделник бандата обяви датите за обиколката, озаглавена "Peace Out". Тя ще започне на 2 септември от Филаделфия, като се предвидени 40 дати.

Обявените концерти включват и родния град на бандата - Бостън, в навечерието на Нова година. Турнето ще приключи на 26 януари в Монреал.

"Мисля, че е крайно време", каза китаристът Джо Пери. Според него е настъпил моментът бандата да се сбогува с публиката, особено след като всеки от основателите й е прехвърлил 70-годишна възраст. Фронтменът Стивън Тайлър е на 75 години и е най-възрастният в "Аеросмит".

"Това е една възможност да отпразнуваме 50-те години, откакто сме тук", каза още Джо Пери. "Никога не знаеш колко дълго още бъдеш здрав, за да правиш това... Отдавна не сме били на истинско турне. Направихме това във Вегас и то беше страхотно. Забавно беше, но вече нямаме търпение да се върнем на пътя". Тайлър и Пери казват, че групата с нетърпение очаква да представи дългия каталог от рок класики на групата, включително "Crazy", "Janie's Got a Gun" и "Livin' on the Edge".

През годините бандата "Аеросмит", която е създадена през 1970 г., спечели четири награди "Грами". Джо Пери каза, че преди края на могат да бъдат добавени още градове в САЩ и чужбина. "Това е прощалното турне, но имам чувството, че ще продължи още известно време", допълни той.