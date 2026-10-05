Андре Рийо идва през март 2027 година!

Световноизвестният цигулар и диригент Андре Рийо, познат по цял свят като "Краля на валса", ще се завърне в София през 2027 година за дългоочакван концерт. Публиката ще може да се наслади на неговия грандиозен спектакъл на живо на 10 март 2027 г. в зала Арена 8888.

Андре Рийо е единственият изпълнител, който разпродава осем поредни години всички свои концерти в България, с общо над 160 000 зрители до момента. Публиката се връща отново и отново, за да преживее три часа в приповдигнатата и романтична атмосфера на неговите спектакли.

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С над 40 милиона продадени албума и повече от 700 000 зрители, които ежегодно посещават над 80 негови концерта, Андре Рийо се нарежда сред най-успешните изпълнители на живо в света. Международните му турнета неизменно разпродават арените, а завръщането му в София обещава да бъде поредният акцент в неговия световен график.

Фотограф: Виктория Вучева

Публиката може да очаква вълшебна и развлекателна програма, съчетаваща опера, мюзикъли, филмова музика, обичани класически произведения, традиционни мелодии и, разбира се, жизнерадостните валсове, донесли световната слава на Рийо. Концертите му са известни не само с музикалното си съвършенство, но и със завладяващата атмосфера, пищните костюми, впечатляващия сценичен дизайн и ефектното осветление.

Заедно със своя 60-членен оркестър "Йохан Щраус" Рийо създава незабравими вечери, изпълнени с емоции, хумор и изненади, които често завършват с истински празник заедно с публиката.

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Малцина артисти успяват толкова убедително да премахнат границата между класическата и популярната музика, както Андре Рийо. Неговите изпълнения запознават милиони хора с класическата музика и превръщат валса в световен феномен. Всяка продукция пътува със собствена сцена, костюми и технически екип, което гарантира впечатляващо преживяване от най-висока класа. В оркестъра участват музиканти и солисти от над 18 държави. А първа цигулка в неговия оркестър вече от 28 години е българката Кремена Минева.

Фотограф: Виктория Вучева

Роден в Маастрихт в семейство на музиканти, Андре Рийо започва да свири на цигулка на петгодишна възраст. През 1987 година той основава оркестъра "Йохан Щраус", който впоследствие се превръща в най-големия частен оркестър в света. Днес Рийо е признат за най-успешния цигулар и за един от най-продаваните класически изпълнители на всички времена.

С над 22 милиона последователи в социалните мрежи и повече от един милиард гледания в YouTube Андре Рийо продължава да вдъхновява публика от всички поколения по целия свят.

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