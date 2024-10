Андре Рийо обяви петия си концерт в България

След четири посещения у нас, осем напълно разпродадени коцерта с общо над 90 000 посетили ги зрители, Андре Рийо идва за пореден път в България по покана на BG Sound Stage. "Краля на валса", както често го наричат, ще представи новото си грандиозно шоу в София на 12 март 2025 г., в зала "Арена 8888 София", обещавайки да подари изключително музикално изживяване.

Говорейки за своето поредно завръщане в България, Андре Рийо споделя: "Много съм щастлив, че се връщам отново в София! Топлината и страстта на българската публика винаги ме удивляват, отново и отново. Нямам търпение да споделя новото си шоу с моите почитатели. Нека да създадем незабравими спомени заедно!"

Андре Рийо - обичан от всички

Андре Рийо е обичан от публиката по целия свят, поради способността си да съчетава красиви мелодии с приповдигната атмосфера, приказни костюми, цветни феерии. Всяко негово изпълнение е празник на живота и на музиката. И този път великият цигулар и диригент ще бъде придружен от 60-членния си оркестър "Йохан Щраус" и много великолепни солисти от различни националности.

Снимка: BG Sound Stage

С над 40 милиона продадени албума, повече от 500 платинени награди, близо 10 милиона последователи във Facebook, милиарди гледания в YouTube и повече от половин милион зрители по целия свят годишно, харизматичният нидерландски цигулар несъмнено е един от най-впечатляващите изпълнители на живо в света.

Българската публика вече знае какво може да очаква - една възхитителна вечер, включваща смесица от непреходни класики от разнообразни жанрове - опера, мюзикъл и оперета, красива филмова музика, популярни мелодии и, разбира се - романтични валсове, всички изпълнени с уникалния усет и харизма на Рийо. Концертът ще покаже и изключителния талант на оркестъра на Рийо - "Йохан Щраус", събрал музиканти от над 15 националности и известен със своите вълнуващи изпълнения, които пренасят хората в свят на музика и танци в един тричасов възторжен спектакъл. Известни със своя хумор, пищни костюми, зашеметяващ сценичен дизайн и впечатляващо осветление, тези представления се харесват на публика от всички възрасти.

Концерт за цялото семейство

Снимка: BG Sound Stage

Концертите на великия музикант са най-доброто забавление за цялото семейство! Родители, деца, млади, стари... всички танцуват, пеят, смеят се и се прегръщат след този истински празник на сетивата. Всеки зрител заема мястото си в различно настроение, с различни мисли за проблемите от деня, но всички си тръгват заедно – усмихнати, окрилени, сияещи и обичащи се!

Всеки концерт е уникален спектакъл, показващ магията и артистизма на Рийо. Магия, която човек трябва да види и усети на живо, за да почувства истински. През 2024 г. и двата концерта на Андре Рийо в България бяха напълно разпродадени светкавично, месеци преди датите на провеждането им.

Концертът в България ще бъде част от голямото му турне за 2025 г., което ще обиколи цяла Европа и Великобритания и ще достигне чак до Бахрейн.

Последното издадено DVD на цигуларя е "Love is all Around" - запис на на живо на грандиозните му концерти на открито от 2023 г. на историческия площад Vrijthof в Мааастрихт. Сред акцентите му e емоционалното изпълнение на изключителната Емма Кок, тогава 15-годишна, която разплака публиката с френската песен "Voila", превърнала се в хит в социалните мрежи.

Изживейте магията на Андре Рийо в една незабравима вечер и елате да видите защо е един от най-обичаните изпълнители в света. Билетите вече са в продажба в системата на Eventim.

