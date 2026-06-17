"Bangaranga" се пренася в Гърция: DARA ще пее на престижните награди MAD VMA 2026

Само месец след историческата си победа на песенния конкурс "Евровизия", българската поп сензация DARA продължава впечатляващия си международен възход. Изпълнителката е сред специалните гости на тазгодишните награди MAD Video Music Awards 2026, които се провеждат на 17 юни в Атина и са сред най-престижните музикални събития в Югоизточна Европа.

Организаторите от гръцката медийна група MAD официално обявиха още през май, че победителката в "Евровизия" ще се качи на сцената на наградите с "експлозивен" спектакъл, вдъхновен от огромния успех на хитовото парче "Bangaranga". Според информацията, публикувана от официалния портал на събитието, DARA ще пренесе на гръцката сцена енергията на сингъла, който ѝ донесе европейската титла.

Снимка: Getty Images

Интересът към участието на българската изпълнителка е огромен. В навечерието на церемонията гръцки медии съобщиха, че DARA вече е провела първите си репетиции в олимпийската арена Tae Kwon Do във Фалиро, където се организират наградите. По информация от местни издания, нейното шоу е сред най-очакваните акценти на вечерта, а творческият екип подготвя мащабна сценична продукция за хита "Bangaranga".

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Участието на DARA в MAD VMA 2026 е още едно доказателство за международния отзвук след триумфа ѝ на "Евровизия". Тазгодишното издание на MAD VMA събира едни от най-популярните изпълнители в Гърция и региона, сред които Марина Сати, Елени Фурейра и Елена Папаризу и редица други звезди. Присъствието на DARA сред тях подчертава засилващото се влияние на българските артисти на международната музикална сцена.

Източници: Mad.gr, in.gr, Eurovision Fun

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