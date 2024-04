Българите Woomb ще подгряват Whispering Sons на 21 май

Билети за концерта на цени от 33 лв. ще откриете само на ticketstation.bg.

Кои са Woomb

Дуото Woomb, колаборация между изпълнителя и текстописец Христо Йорданов и композитора и продуцент Георги Линев (Kan Wakan), ще потопи нощта в мечтателност и ще ви отведе на интроспективно пътуване между миналото и бъдещето.

Песните, които те записват между Лондон и София, вече си проправят път и стигат до ефира на американското радио Sirius XM и гръцкото OFF, а мистичният клип към "Last Rays" ще бъде показан като част от Berlin Music Video Awards през юни. Скоро ще излезе и следващият им сингъл - "Shape Yourself Around Me". Музиката им е вдъхновена и от общите влияния, които Йорданов и Линев намират помежду си – от Cocteau Twins през Bjork до Slowdive.

