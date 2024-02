Дзукеро с първи концерт във Варна на 27 април

В 40-годишната си кариера неуморният италианец е изпял едни от най-обичани световни хитове, част от които са в дует и с други знаменити изпълнители. 18 от емблематичните си парчета донеслите му световна слава и милиони продажби събира в албума "All The Best". Сред тях е дуетът му с Paul Yang - "Senza Una Donna (Without A Woman)", "Everybody’s Got To Learn Sometime" - с Vanessa Carlton, "Blue" - с Bono от U2, "Dune Mosse" с Miles Davis, "Miserere" – дуетът му с великия Лучано Павароти и много други покорили световните музикални класации.

През 2022 г. и 2023 г. Дзукеро обикаля целия свят със своето "World Wild Tour", като включва и 14 италиански концерта. Два от тях са в родния му град Reggio Emilia, с които миналата година отбелязва своята 40-годишна кариера в музиката. През октомври 2023 г. за първи път на голям екран излиза документалният филм "ZUCCHERO – Sugar Fornaciari", а в края на годината изнася и серия от концерти в САЩ заедно със звездния Андреа Бочели.

През 2024 г. Дзукеро планира да издаде нова версия на "Senza Una Donna (Without A Woman)" с Джак Саворети и ще се завърне на сцената със своето "Overdose D'Amore World Wild Tour". Турнето ще започне с три концерта в Royal Albert Hall в края на март, а на 27 април очакваме италианския славей в Дворец на културата и спорта – Варна.

"Винаги съм много щастлив, когато се връщам в България. Пазя спомен за голямата публика и топлото посрещане. Много обичам страната и културата ви", казва италианската звезда при едно от идванията си у нас.

Билети за концерта на 27 април във Варна можете да намерите ТУК. Детайли за него можете да следите тук.