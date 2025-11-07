Войната в Украйна:

07 ноември 2025, 14:48 часа 269 прочитания 0 коментара
Fire! – гръмотевичен скандинавски джаз в петък вечер

В петъчната вечер на 14 ноември радиофестивалът "Аларма Пънк Джаз" ви кани за последен път тази година на нещо специално и невиждано засега у нас, преди да излезе в заслужена почивка до края на януари 2026 г. Мястото е клуб "Паве" под Столична библиотека, а гостите са трима от най-прогресивните импровизатори и композитори на съвременната шведска сцена – артисти, чийто маниер на музициране и сценично присъствие придават на съвременния джаз истински рокендрол и пост-пънк чар, еманципирайки тази музика и правейки я отново секси.

Fire!, гръмотевичното супертрио на саксофониста Матс Густафсон (добре познат ни от The Thing, AALY Trio, Sonore, Peter Brotzmann Chicago Tentet, Brass Unbound и др.) с Йохан Бертлинг на електрическия бас (Angles, Arashi, Tropiques) и Андреас Верлийн на барабаните (Wildbirds & Peacedrums, Kjellvandertonbruket, Angles) вече повече от 15 години вилнее по световните сцени за авангардна музика – и в оригиналното си триединство, и с гости на записи и на сцената (Джим О'Рурк, Стивън О‘Мали от гостувалите наскоро у нас Sun O))), Акира Саката, Орен Амбарчи, Горан Кайфеш), и в разширен вариант като септет (Fire! Plus с Агусти Фернандес, София Йернберг, Мариам Валентин и Еруан Керавец), и като цял чудовищен оркестър - Fire! Orchestra, в чийто състав през годините влизат легенди от три поколения (от Кристер Ботийн и Дрор Файлер до Мете Расмусен и Сусана Сантуш Силва) и чийто репертоар се простира от фрий джаза до музиката на Пендерецки. Кръстник на триото е Магнус Брю, приятел на групата и тромпетист на друга легендарна формация от света на скандинавския тежкотоварен джаз – Atomic.

Ако обичате тъмната и енергична страна на джаза, където баритон саксофоните се сблъскват със суровия електрически звук, ако искате да станете част от добрата практика на организиране на авангардни джаз концерти за рокендрол, пънк и индъстриъл публика в клуб "Паве" (Kosmonauci, Akira Sakata 80th Anniversary Quintet, YEXXEN, Taxi Consilium), то 14 ноември (петък вечер!) е вашата дата.

Концертът на Fire! е предпоследен от голямо европейско турне, на което триото представя актуалния си албум Testament (2024), едно от последните велики произведения на звукозаписното изкуство, подписано от самия Стив Албини в студиото му Electrical Audio малко преди да отпътува за "по-добрия свят" през пролетта на същата година. Албумът е с две идеи по-суров и "пънкарски" от досегашното творчество на групата и в него Матс Густафсон свири само на баритон саксофон, но на концерта ще съчетае звука на този бял носорог на брас инструментите с флейтата, към която се завръща през последните години, и с някои екелтронни устройства.

Албума Testament можете да чуете ТУК: https://firesweden.bandcamp.com/album/testament

Всички албуми на Fire! и Fire! Orchestra излизат с марката на норвежкия лейбъл Rune Grammofon.

Специалният гост, който ще открие вечерта за Fire!, е... snakeatsnake, с което "Аларма Пънк Джаз" изпълнява своята отколешна мечта да събере на една сцена авангардния джаз и индистриъл ъндърграунда. snakeatsnake e концептуалист, черпещ вдъхновение от бункерите, изоставените скривалища и непознатите и мрачно подземните лабиринти, кото са кръвоносната система на всеки мегаполис. А актуалният му албум "Ред и дисцилина", който излезе в бендкем и едновременно с това на винил на 31 октомври тази година, е сравним с бруталистично-минималистични индъстриъл пост-рокендрол образци като Wölfli's Nightmare на Sudden Infant, издаден от Ревърънд Бийт-Ман преди десетилетие. А наред с новите песни, в албума могат да се чуят и осъвременени версии на някои по-ранни моторни песни и радио-хитове на snakeatsnake, каквито са "Травма", "Заводски хляб" и, разбира се, "Бетон". "Ред или машина. Човекът-дисциплина" / "Цимент, пясък, чакъл, вода – бетонът управлява сега света". А Electronic Body Music (EBM) тук означава директно и буквално Electro Bunker Music.

Mожете да чуете "Ред и дисциплина" ТУК: https://snakeatsnake.bandcamp.com/album/order-and-discipline

...а на концерта ще са налични за продажба и няколкото останали бройки от изданието на плоча.

Програмата за вечерта е следната:

20:00 – отваряне на вратите

20:40 – snakeatsnake на сцената

21:30 – Fire! на сцената 

Билети от 40 лв има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/8724201572 и на касите на EasyPay в цялата страна. На входа в деня на концерта ще са по 45 лв.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
