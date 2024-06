Five Finger Death Punch: Метъл юмрукът от САЩ, който ще се стовари в София

Мисля си, че метъл феновете в България трябва да са много доволни. Трябва да са доволни, защото, за разлика от много други жанрове, в "хеви" музиката концертите у нас са целогодишно. Е, да, рядко идват най-най-най-актуалните групи, но страната ни не е и особено примамлива за големите мениджъри. Засега.

И все пак метъл и рок музиката у нас не е на почит - тя е на пиедестал. И всяка година, всеки месец малки и големи клубове, поляни и стадиони из цялата страна се тресат от бясна жица и тежки барабани. Така ще бъде и на 2 юли, когато американската банда Five Finger Death Punch ще дойде отново в София, за да забие метълския си юмрук за кеф на меломаните. "Еее, ама те вече нали идваха?", гласяха много коментари, когато стана ясно, че ще слушаме и гледаме групата на Арена София "Столичен колодрум". Така е, идваха - през 2020 и през 2022 г. Но и двата пъти бяха много силни, нали?

Чуеш ли ги - веднага разбираш, че са те

Успешните групи, които оставят сериозните следи в историята на музиката, са онези, които се разпознават още с първия акорд и първото включване на вокала. Именно такива са Five Finger Death Punch. Наричат ги хеви метълисти, трашари и какви ли още не, но сякаш никой не може да ги определи точно. А и не е необходимо. Фактът, че могат да ни махнат главите, а след това да ни разреват с някоя тегава балада, говори само едно - нацелили са си стила и копаят здраво в него. Разбира се, вдъхновявали са се от големите преди тях и няма как да не го правят. В различни интервюта членовете на групата са споделяли, че легендарни формации като Pantera, Iron Maiden, Accept, W.A.S.P. са ги научили да правят музика, а именно бандата на Фил Анселмо косвено е изградила основите на Five Finger Death Punch. За което можем искрено да благодарим на Фил.

Историята на Five Finger Death Punch

Бандата се формира през 2005 г. в Лас Вегас, а името ѝ идва от наименованието на най-смъртоносния удар в бойните изкуства, при който чрез пет удара с върховете на пръстите върху определени точки по тялото, сърцето на жертвата се пръсва в тялото му.

През 2006 г. излиза дебютният им албум "The Way of the Fist", а три години по-късно на пазара се появява "War is the Answer". През следващите години излизат останалите албуми "American Capitalist" (2011), "The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell" (Vol. 1 и Vol. 2) (2013), "Got Your Six" (2015), "Änd Justice for None" (2018), "F8" (2020), "AfterLife" (2022).

През годините Five Finger Death Punch подгряват групи като Korn, Disturbed и др., за да стигнат до собствени хедлайн концерти и участия на най-големите фестивали. Настоящите членове на групата са Золтан Батори, Айван Мууди, Крис Каел, Чарли Енген и Анди Джеймс. Носители са на различни музикални награди.

През 2017 и 2022 г. се заговори, че идва краят на Five Finger Death Punch заради съобщения от Айван, че приключва с групата. Първото бързо бе опровергано, а за второто условието, което вокалистът на групата постави, бе да направи един последен албум след "AfterLife" (2022). Обещанието той даде пред децата си по време на концерт в Денвър през 2022 г. Е, нов албум няма (не броим делукс версията на последния, която се появи през април), но нов концерт ще има съвсем скоро.

Снимка: Getty Images

На предишните си два концерта в България Five Finger Death Punch не са ни разочаровали и най-вероятно шоуто им на 2 юли също ще ни "пръсне" от кеф. Чакаме ги на 2 юли, а преди тях на сцената на Арена София "Столичен колодрум" ще се качат Ice Nine Kills, които подгряваха Metallica на турнето им през 2023 г.

