Концертът на Madball в София е утре! График и последни детайли за провеждането му

Концертът на кралете на нюйоркския хардкор Madball е утре, 9-и октомври (петък), а мястото е Топлоцентрала. Шоуто в София е част от турнето "Only The Hard Tour 2026", като останалите три банди от силния международен лайн-ъп в него са Desolated, Combust и Expectations.

Най-силното хардкор събитие за сезона ще бъде открито от родните Expectations в 20:00 часа. Елате навреме и подкрепете момчетата, които ще включат в сета си и няколко песни от съвсем новия си албум "My Last Time To Shine". Още: Expectations с нов албум: "My Last Time To Shine" вече е факт

Madball също имат нов албум, който носи заглавието "Not Your Kingdom" и излезе на 24-и юли. На това турне свирят песни от него, както и вечни класики като "Set It Off" и "Down by Law".

Ето и графика, по който ще протече вечерта:

19:00 часа Клубът отваря врати

20:00 часа Expectations

20:45 часа Combust

21:30 часа Desolated

22:20 часа MADBALL

Билетите са в продажба в системата на Bilet.bg. Пропуски ще се продават и на входa на Топлоцентрала в деня на шоуто. Деца до 12 г. влизат без билет, но е задължително да бъдат придружени от родител.