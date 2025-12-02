МУЗИКАУТОР: Празничният сезон не отменя закона – музиката по базарите трябва да е с уредени права

С наближаването на коледните и новогодишните празници в цялата страна се подготвят концерти, базари, светлинни тържества и различни културни прояви, които неизменно включват музика. МУЗИКАУТОР напомня, че всяко публично използване на музикални произведения изисква предварително уреждане на авторските права съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Музиката е ключов елемент от празничната атмосфера, но за да бъде използвана законно, организаторите на събития – независимо дали са частни компании, културни институции или общини – следва да сключат необходимите договори за лицензиране. Това важи за всички форми на използване: концерти на открито, коледни базари, озвучени търговски зони, новогодишни прояви, фестивали и всякакъв тип празнични сцени.

Въпреки ясните изисквания на законодателството, така и на редица европейски директиви, в България продължава масовото неспазване на авторските права.

Практиката показва, че именно общините, като основни организатори на масови празнични събития, традиционно са сред най-честите нарушители, провеждайки или допускайки събития без уредени права. Това не само е в разрез с нормативната уредба, но и обезценява труда на авторите, чиито произведения са неразделна част от всяко празнично преживяване.

„Трудът на авторите е в основата на музиката, която създава празнична атмосфера. Когато организаторите не уреждат правата, те не само нарушават закона – те демонстрират неуважение към творчеството, което прави тези събития възможни“, заяви изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров.

Особено внимание трябва да се обърне и на мероприятията, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Значителна част от проектните дейности, включващи културни прояви, фестивали, открити концерти и общински празници, са планирани именно за периода около Нова година. Тъй като тези събития се реализират с публични средства, коректното уреждане на авторските права е не само задължение, но и условие за прозрачност, отчетност и правилно разходване на бюджета по НПВУ. Липсата на уредени права може да доведе до санкции, компрометиране на проекти и репутационни щети за бенефициерите.

МУЗИКАУТОР подчертава също, че авторско-правната защита обхваща както съвременни композиции, така и множество произведения на фолклорна основа и обработки, които често неправилно се възприемат като „народни“ и свободни за използване. Законът защитава творбите до 70 години след смъртта на техния автор.