На 57 години почина един от пионерите в хип-хопа в САЩ

Смъртта на известния дисководещ беше потвърдена от Скип Дилард, бранд мениджър на радиостанция 94.7 The Block NYC, където Мистър Сий имаше предаване. Причината за кончината на 57-годишния музикант не е обявена.

Мистър Сий беше ключова фигура в рап общността. Преди това той беше диджей на Биг Деди Кейн и изпълнителен продуцент на авангардния дебют на Ноториъс Би Ай Джи от 1994 г. "Ready to Die", пише БТА.

🙏🏿R.I.P to the legend MR. Cee God bless him, to all his family and friends I send my condolences. 🕊️ pic.twitter.com/poOcoaruVe