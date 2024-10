Нура Минт Сеймали - златният глас на Мавритания, за първи път в България

Квартетът на световноизвестната мавританска певица и музикантка Нура Минт Сеймали пристига за концерт на 10 ноември по покана на поредицата "Аларма Пънк Джаз" на БНР. Преди групата ѝ на сцената на Голямата зала на "Mixtape 5" с песните от новия си албум "100 Years" ще се представят Хюго Рейс и Микеланджело Русо от Мелбърн.

Коя е Нура Минт Сеймали

Нура Минт Сеймали, златният глас на Мавритания, световноизвестната майсторка на "ардин" (западноафриканска арфа от рода на "кора"-та и "камале нгони"-то, но традиционно запазена само за жените в мавританската музикална култура), потомка на стар грио-род, дъщеря на големия преподавател и знакова фигура в традиционната мавританска музика Сеймали Оулд Ахмед Вал, отраснала с песните на втората си майка Дими Минт Абба (за времето си също най-известната в света мавританска певица), прави първите си крачки в професионалната музика още на 13-годишна възраст.

Снимка: Аларма Пънк Джаз

От около десетилетие е артист на водещия лейбъл за уърлд музика в Европа Glitterbeat, с който свързваме имената на музиканти като Tamikrest, Dirtmusic, Басеку Куяте и Ngoni Ba, Самба Туре, Altın Gün, Гайе Су Акйол, Al-Qasar, Кинг Аишоба, Širom, Баба Зула, Ammar 808, Sonido Gallo Negro, Кел Асуф, Азиза Брахим, Ifriqiyya Electrique и още много, много други любимци на по-любознателната публика.

Музикантите в квартета на Нура са нейният съпруг Джайш Оулд Шигали, също от семейство на грио (това са пазителите на паметта в западноафриканската култура), виртуоз на традиционния струнен инструмент "тидинит", музиката за който той адаптира за електрическа китара с допълнителни прагчета за четвърт тоновете; Осман Туре - най-добре познатият басист на Мавритания, работил още с бащата на Нура, и американският барабанист Матю Тинари, живеещ вече второ десетилетие в Западна Африка и изградил свой собствен стил на свирене на границата между психеделик-рока и традиционната западноафриканска музика.

Самата Нура Минт Сеймали участва още в албуми на гостувалите наскоро в България Tinariwen от Мали ("Amadjar" от 2019 - заедно с Джайш, Стивън О`Мали от Sun O) и Уорън Елис от The Bad Seeds) и Алюн Уад от Сенегал ("Sultan" от 2022). Сънародникът ѝ Джакраве Юба Диа (свирил у нас три пъти като басист на групата на Бомбино) определя групата ѝ като "най-важната съвременна мавританска формация и единствената, чиято популярност е надскочила границите на страната и жъне световни успехи".

Подгряващи

Преди квартета на Нура Минт Сеймали на сцената на A-Side на клуб "Mixtape 5" ще чуем съвсем нова пълнометражна програма от любимеца на българската публика Хюго Рейс (Dirtmusic, The Wreckery, Fatalists, ex-The Bad Seeds), създадена заедно с живеещия също в Мелбърн италиански магьосник-мултиинструменталист Микеланджело Русо (тромпет, хармоника, клавишни и специални ефекти, член също и на австралийската група на Хюго The True Spirit, която гостува у нас през далечната 2015 г., пак по покана на "Аларма Пънк Джаз"). Двамата издадоха първия си съвместен албум като дуо преди няколко години - "John Lee Hooker’s World Today" – с едни от най-оригиналните препрочити на музиката на Джон Лий Хукър въобще в историята на музиката. А тъкмо излезе и вторият - "100 Years", този път изцяло с авторски песни на дуото. От своя страна и Хюго Рейс има сериозен опит на съвременната западноафриканска сцена – няколко албума с формацията си Dirtmusic, записвани в Мали с участието на Tamikrest, Фадимата Уалет Умар от Tartit, Бен Забо, Лоби Траоре, Амината Уасидже Траоре и др.

Концертът на 10 ноември, неделя, се организира от "Аларма Пънк Джаз" и платформата за традиционна и нова африканска музика "АфроВизия" с медийната, морална и логистична подкрепа на Африканския културен център "АфриКая". Двама от присъстващите ще имат възможността да спечелят пропуск за следващия голям африкански концерт на "Аларма" – този на най-великия жив западноафрикански блусмен днес – Бубакар Траоре от Мали – на 30 ноември в същата зала.

БИЛЕТИ за концерта можете да закупите онлайн в системата на EpayGo ТУК: https://epaygo.bg/4107769137, както и на касите на EasyPay. Цени на предварителна продажба: 37/40/45/50 лв. На входа в деня на концерта: 60 лв.