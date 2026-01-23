Орлин Павлов, Графа и компания "брънчват" в обща песен (ВИДЕО)

Най-вкусната комедия на годината вече има своя музикален подпис. Официалната песен от предстоящата комедия „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова – „Ех, че хубав ден“ – излиза с аудио и видео премиера в изпълнение на Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа и The Brunches. Голямата изненада е, че беквокалите на парчето са поверени на самите актьори в главните роли – Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов и Жаклин Дочева. Именно те стоят зад формацията The Brunches.

Повече за песента към „Брънч за начинаещи“

Докато Графа пише музиката на филма, се ражда и песента, а малко по-късно най-свежото парче, с което човек би искал да започне годината, получава и свой видеоклип. Той съчетава моменти от комедията със студийни кадри с целия актьорски състав.

Още: "Брънч за начинаещи" и животът без филтър: Жаклин Дочева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Клипът се превръща в естествен визуален отговор на реплики от песента. Кадри от филма, студиен запис, музика и гласове се смесват в сцена, която изглежда като естествено продължение на историята – жива, хаотична и заразително позитивна.

Песента излиза по-малко от месец преди премиерата на филма, който тръгва по кината на 13 февруари 2026 г., и логично се вписва в неговите теми. „Брънч за начинаещи“ разказва историята на Крум и Жана – създатели на иновативен смарт часовник за здравословен живот, които организират бляскав брънч за потенциален инвеститор. Планът им обаче бързо излиза извън контрол с появата на неочаквани гости и поредица от комични сблъсъци, които поставят под въпрос стремежа към „перфектния“ живот.

Така „Ех, че хубав ден“ звучи като музикален коментар на хаоса, който героите на филма създават – напомняне, че понякога най-доброто решение е да спреш, да се усмихнеш и да оставиш нещата да се случат.

„Тази песен се появи много естествено – без план и без натиск. Точно както хубавите дни в живота. Онези, в които нищо грандиозно не се случва, но си казваш: ей, точно сега ми е добре“, споделя Графа.

Още: "Не мога да повярвам, че тази мечта се сбъдна": Яна Титова в Студио Actualno (ВИДЕО)

„Докато я записвахме, усещането беше много естествено – като да седнеш с приятели, да се смееш и да оставиш живота да тече. Това е песен, която те кара да се отпуснеш и ти се усмихва първа“, казва Орлин Павлов.

„Ех, че хубав ден“ е поканата, която екипът на филма и музикантите отправят към публиката – да си позволи моменти на щастие. Същото обещава и най-вкусната комедия на 2026 година – щастието често идва не когато всичко е под контрол, а когато просто решиш да брънчнеш.