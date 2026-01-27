Оставката на Румен Радев:

Почина известен барабанист, двукратен носител на "Грами"

Реге барабанистът Слай Дънбар, който е в основата на безброй песни на музиканти като Боб Марли и Боб Дилън и е бил част от влиятелната реге група „Слай и Роби“ (Sly & Robbie), почина на 73 годишна възраст, предаде „Асошиейтед прес“. Съпругата на Дънбар, Телма, обяви смъртта му пред изданието Jamaica Gleaner.

Дънбар и басистът Роби Шекспир – дуо, известно като „Слай и Роби“, са свирили в класики от групата „Black Uhuru“, както и с реге музикантите Джими Клиф и Питър Тош и са привлекли вниманието към себе си извън пределите на Ямайка от творци като певицата Грейс Джоунс и групата „Ролинг Стоунс“.

Слай и Роби са свирили в три от албумите на Джоунс, както и в четири албума на Серж Генсбур и три на Боб Дилън - Infidels от 1983 г., Empire Burlesque от 1985 г. и Down in the Groove от 1988 г., припомня АП.

Реге музиката скърби

„Думите не могат да опишат колко съм съкрушена да чуя за кончината на моя приятел и легенда“, написа певецът Али Кембъл от бандата „Ю Би Форти“ във Фейсбук. „Съвременните бийтове просто не биха били това, което са, без влиянието на реге и денсхол ритмите, на които Слай е пионер", добавя той.

„Слай и Роби бяха ненадминати майстори на своето изкуство - с дълбоко нюансиран стил, лишен от прибързаност, и сигурна ритмична основа“, написа американското списание „Ролинг стоун" в памет на музиканта.

Номиниран 13 пъти за „Грами“, той печели наградата два пъти - когато Anthem на „Black Uhuru“ грабва първата „Грами“ за най-добър реге запис през 1985 г. и когато Friends на „Слай и Роби“ печели приза за най-добър реге албум през 1999 г. През 1980 г. Слай и Роби съосновават Taxi Records, която е изградила изпълнители като Шаги и Скип Марли.

„Когато си купите реге плоча, има 90 процента вероятност барабанистът да е Слай Дънбар“, каза продуцентът Брайън Ино на фестивала New Music New York през 1979 г, цитиран от АП.

Източник: бТА

