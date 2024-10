Продават на търг култова китара на Джордж Харисън, очаква се сумата да е колосална (СНИМКИ)

Електрическа китара, на която Джордж Харисън е свирил в началото на съществуването на The Beatles, се очаква да бъде продадена на търг идния месец за над 800 000 долара, съобщава Ройтерс.

От "Julien's Auctions", които предлагат инструмента на търг, твърдят, че китарата "Футурама" с преливащо от жълто през охра към черно покритие е била една от най-използваните от Харисън. Те я наричат "един от свещените граали на историческите китари на The Beatles и казват, че се очаква тя да надхвърли прогнозната си цена от 600 000 - 800 000 долара.

Китарата ще бъде изложена в музея "Историята на Бийтълс" в Ливърпул през следващите две седмици, след което ще бъде показана в други музеи в Европа. Тя ще бъде продадена на търг от 20 до 22 ноември в Съединените щати.

Just Announced!#GeorgeHarrison’s Futurama #guitar headlines our very own Played, Worn & Torn Music auction this November!



Watch the announcement now!https://t.co/VbrpzZekmA



View the guitar on view now @beatlesstory museum in Liverpool!#TheBeatles #cavernclub pic.twitter.com/vsqiv2Yw8Z