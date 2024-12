Рокендрол легендата Пол-Рони Ейнджъл прави турне в България

Фронтменът на емблематичния лондонски "напоен с бърбън джипси блус боп‘н‘строл" oркестър Тhe Urban Voodoo Machine - Пол-Рони Ейнджъл, любим на две поколения слушатели на XRaydio и на "Аларма" на БНР, пристига у нас с китарата си, както и с няколко комплекта резервни струни, костюм на супергрой-мариачи-разбойник, гръмотевичен глас и цяла дискография от философско-диаболични ъндърграунд рокендрол хитове, писани от самия него през годините както за Urban Voodoo Machine, така и за соловото му амплоа.

Ето къде и кога ще са концертите:

18 декември 2024 (сряда) – 21:00 ч. – София – Национален студентски дом (пл. "Народно събрание" 10)

19 декември 2024 (четвъртък) – 20:00 ч. – Русе – "Караоке Стар" (ул. "Муткурова" 11)

20 декември 2024 (петък) – 21:00 ч. – Пловдив – Ателието на Мич и Мартина (ул. "Петко Каравелов" 36)

Още: Il Volo се завръщат в България през ноември 2025 г.

"Рокендрол ще има за всички от сърце!", обещават организаторите, защото Пол-Рони е един от последните истински рокендрол герои на нашето време. Aко през изтичащата 2024 г. концертите на Guadalupe Plata, Ревърънд Бийт-Ман и Дилейни Дейвидсън са били любимите ви концерти, организирани от "Аларма Пънк Джаз", то имайте предвид, че Пол-Рони е рокендрол-персонаж, който по нищо не отстъпва на никой от споменатите. Музиката му (и соловата, и на групата) е някъде по средата между "Гогол Бордело" (преди да се комерсиализират) и The Dead Brothers, гласът му носи нещо от духа на Том Уейтс, а самият Шейн МакГоуън е толкова впечатлен от него и групата му, че ги кани на голямо американско-британско-ирландско турне заедно с The Pogues през 2008, още преди да са издали първия си албум.

Още: W.A.S.P. и DORO идват на Midalidare Rock in The Wine Valley 2025

За Пол-Рони Ейнджъл

Родом от Норвегия, Пол-Рони Ейнджъл пристига в Лондон през 1992, едва 19-годишен, а десетитетие по-късно звездата на Urban Voodoo Machine, тогава трио с контрабасиста Ревърънд Гевин Смит, със свещеническа якичка на сцената, и барабаниста – Покойния Джей-Рони-Моу, зелен зомби-великан (и двамата – ключови членове на формацията и до днес), изгрява с концерт, посветен на без време отишлия си Джо Стръмър... Влияния от The Clash, съвсем закономерно, могат да бъдат разпознати и в по-късното товрчество на групата, но вече – преплетени с всякакви други елементи – от клезмер до госпъл и дарк-кабаре и от ню орлийнски джаз до джипси-суинг.

През годините в групата са различни култoви музиканти от лондонската сцена, сред които Джим Джоунс от Jim Jones Revue (и до ден днешен близък приятел на Пол-Рони) и Ник Марш от Flesh For Lulu (за чието погребение през 2015 г. The Urban Voodoo Machine се преквалифицира в погребален оркестър и дори след това свири и на още няколко погребения). Навярно и до ден днешен The Urban Voodoo Machine си остават единствената британска група, свирила и на хеви метъл фестивала Download, и на Джаз фестивала в Монтрьо, без да е нито хеви метъл, нито джаз банда.

Още: "Таралеща", "Анимационерите" и "Спални места" за първи път заедно на една сцена

В историята на британския рокендрол Пол-Рони Ейнджъл и The Urban Voodoo Machine остават и с месечните партита под името Gypsy Hotel, където освен всичко гореизброено Пол-Рони включва още огнегълтачи, змиеукротители и вскякакви други цирково-бурлескови елементи, с което спечелва репутацията на Gypsy Hotel на "най-готиното парти в града" за период от няколко години. Днес така се нарича лейбълът, който издава музиката на The Urban Voodoo Machine, както и соловата на Пол-Рони.

Още за турнето в България

На турнето Пол-Рони Ейнджъл ще представи както песни, създадени през последните години за полуакустична китара и глас, така и такива на групата, аранжирани за този по-джобен формат.

Toва турне е гранд финалето на "Аларма Пънк Джаз" за 2024 г. и следва сложна за тези зимни месеци и напълно алогична траектория – София-Русе-Пловдив (и Скопие ден преди София). Във всички тези градове Пол-Рони ще свири за първи път. Избраните локации неслучайно са различни от обичайните клубни пространства и включват книжарница (в Скопие), ателие на художници (в Пловдив), караоке-бар (в Русе) и камерната зала на Националния студентски дом (в София). Идеята е бъде истинско DIY-пънк турне, далеч от духа на празничното охолство и удобствата на инфраструктурата – тоест: да ви извади и вас от зонана на комфорта ви и да ви накараме да отидете на малко по-необичайно място и да преживеете нещо, което да ви топли през зимата.

БИЛЕТИ за София и Русе има в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна:

За София: https://epaygo.bg/2594415263

За Русе: https://epaygo.bg/4250965383

За Пловдив стратегията е събиране на дарения, с които организаторите ще покрият самолетните билети на Пол-Рони от Осло и обратно. Можете да подкрепите инициативата и на място, но и на този линк в EpayGo: https://epaygo.bg/9718380406.