Слушаме цялата музика от Stranger Things на живо в София!

След епичния финал на един от най-значимите телевизионни феномени на нашето време, носителите на награда "Еми" Kyle Dixon и Michael Stein идват в София със специално създадено аудио-визуално шоу, което отдава почит на цялата сага Stranger Things. На 14 септември 2026 г. в Зала 3 на НДК, българската публика ще има възможност да стане част от ретроспекция на целия музикален свят на сериала, обхващаща всички пет сезона – от емблематичния звук от 2016 г. до кулминационните композиции от финалния сезон. Билети за събитието влизат в продажба на 21 април на цени, които започват от 55 евро в мрежата на Ticket Station.

Диксън и Стайн ще представят на българската публика едно потапящо преживяване, което размива границите между кино и музика. Шоуто не е концерт в традиционния смисъл. За визуалната концепция дуото си партнира с известния артист Марсел Вебер (MFO), който създава минималистична, но въздействаща сценография от светлина и "скулптурирана" мъгла. Светлината придобива физическо присъствие – ту ефирна и съновидна, ту рязка и призрачна – превръщайки атмосферата на Stranger Things в нещо осезаемо и живо.

Критиката отдавна поставя музиката на Диксън и Стайн сред най-запомнящите се съвременни саундтраци. "Pitchfork" описва работата им като "саундтрак, който разбира разликата между ретро и вечност", докато "Louder Than War" отбелязва, че "не се нуждае от визуален контекст, за да те пренесе в правилното психическо пространство". В историята на киното и телевизията има теми, които надживяват самите образи – музика, която се превръща в символ на цяла епоха. Саундтракът на Stranger Things безспорно принадлежи към този пантеон. Съчетавайки аналогови синтезатори, минимализъм и кинематографичен размах, Диксън и Стайн създават звуков свят, който е неразривно свързан с измисления град Хокинс, но съществува и отвъд него.

Пътят им до този успех започва далеч от големите сцени. Още през 2009 г. заедно с Марк Доника и Адам Джоунс дуото създава групата S U R V I V E – експериментален синт-проект, известен със своите мощни и физически въздействащи лайв изпълнения. Вместо лаптопи, те пренасят цяла стена от хардуерни синтезатори и усилватели в малки клубове, създавайки звук, който буквално изпълва пространството. Именно този подход поставя основите на по-късната им работа като композитори.

Когато братята Дъфър откриват S U R V I V E и канят Диксън и Стайн да композират музиката за Stranger Things, дуото поема задача с мащаб, сравним с този на цял екип от композитори. С развитието на сериала – от носталгична научнофантастична история до епична свръхестествена сага – се развива и техният звук, а днес саундтракът им съжителства с култови песни като "Running Up That Hill" на Кейт Буш, която преживя пълно възраждане благодарение на сериала.

Успехът на поредицата превръща дуото от ъндърграунд артисти в едни от най-търсените композитори в съвременната филмова и телевизионна индустрия. Те печелят награда "Еми" за основната тема на сериала и получават множество номинации за "Грами" и ASCAP. С концерта "Stranger Things – Live" те канят публиката да преживее тази музика по нов начин – извън екрана, но с цялата ѝ емоционална сила. Това е рядка възможност да се потопим в един свят, където звукът разказва истории, а въображението няма граници.

Повече за събитието на Kyle Dixon и Michael Stein на 14 септември в Зала 3 на НДК, научете тук, както и в социалните мрежи на Fest Team. Билетите влизат в продажба на утре, 21 април, в 11:00 в мрежата на Ticket Station.

