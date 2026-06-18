Софийската филхармония става част от концерта на готик легендите Moonspell

Софийската филхармония става част от концерта на MOONSPELL в Пловдив! Голямата новина идва няколко седмици преди грандиозния концерт, който ще се проведе на 2 август на сцената на магичния Античен театър в град Пловдив. Специалната продукция на MOONSPELL по чудесен начин се допълва и обогатява с 45 от най-изтънчените български музиканти от Националния ни оркестър. Те ще бъдат разположени на видими от публиката нива на сцената.

Интервю: Фернандо Рибейро от Moonspell пред Actualno: Сбъдваме мечтата си да свирим на Античния театър в Пловдив!

Софийската филхармония – над век висши постижения на световната музикална сцена

Софийската филхармония затвърждава позицията си на водещ институт в музикалния живот на България и представител на съвременната ни култура. Основан през 1892 г. като Кралски оркестър от чешкия капелмайстор Йозеф Хохола, съставът е трансформиран през 1945 г. в Национален филхармоничен оркестър, за да се превърне в емблема на родното класическо изкуство.

Високите художествени постижения на оркестъра през годините са дълбоко свързани с имената на изявени диригенти като Саша Попов, Константин Илиев, Добрин Петков, Васил Стефанов, Влади Симеонов, Васил Казанджиев, Димитър Манолов, Емил Табаков, Юлиян Ковачев и Найден Тодоров.

На сцената с Филхармонията са си партнирали редица световноизвестни артисти, сред които: оперните легенди Гена Димитрова, Хосе Карерас, Пласидо Доминго, Соня Йончева, Александрина Пендачанска, Красимира Стоянова и Анджела Георгиу, виртуозните инструменталисти Юлиан Рахлин, Сара Чанг, Томас Хемпсън, Юрий Башмет, Елена Башкирова, Табеа Цимерман, Патриция Копачинска, Максим Венгеров, Светлин Русев и Вадим Репин.

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Със сериозен авторитет и международно признание, Софийската филхармония има зад гърба си повече от половин век активна гастролна дейност. Оркестърът гостува с огромен успех в големите музикални центрове на три континента – Европа, Азия (Китай, Корея, Сингапур, Тайван, Япония) и Северна Америка.

Институцията е носител на редица престижни отличия, сред които "Музикант на годината", "Златна лира", "Златно петолиние", "Кристална лира", "Награда на София", Почетния знак на Столичната община и Почетния знак на Президента на Република България.

На 2 август Античния театър на Пловдив ще посрещне приятели и семейства, фенове на музиката на една от най-обичаните готик банди, която този път ще ни се представи заедно с най-престижния ни симфоничен оркестър, изпълняващи заедно репертоар, който няма да бъде повторен.

Новата визия на плаката е дело на Никола Петрас и е вдъхновена от идеята за концерта и концептуалния албум "1755" на Moonspell, който ще чуем заедно с най-доброто от тяхното творчество.

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с MOONSPELL, подкрепени от Софийската филхармония! 2 август, Античен театър в Пловдив, с начало от 20:00 часа!

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на седящо място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление за най-добрите места. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).