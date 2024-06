Таря Турунен и Марко Хиетала от Nightwish с два концерта в България

След толкова години отново ще имаме възможност да чуем Таря и Марко, изпълнявайки "Wish I Had an Angel", "Dead to the World" и още други, включително и вечната класика "The Phantom of the Opera". В сетлиста също ще бъдат включени любими парчета от селекцията "Best of Tarja – Living the Dream" и песни от соловата кариера на Марко заедно с неговата банда.

Билетите са в продажба

Билети за концерта на Таря Турунен и Марко Хиетала на 4 април 2025 г. в зала "Асикс Арена" са в продажба в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Тикетпортал, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/.

Билети за концерта на 2 април 2025 г. в Дворец на културата и спорта - Варна тръгват в продажба също от днес в системата на Тикетпортал и Евентим. Цената им е от 50 до 100 лв. спрямо мястото в залата.

