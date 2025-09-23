Мирчев: Пеевски се опитва да прикрие провала на партньорите си от ГЕРБ

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски, че отново се опитва да се представя като "народен защитник", изпращайки сигнали до прокуратурата. "Днес мишена е "Топлофикация" и кметът Терзиев. Истината обаче е друга – дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН и ВМРО. Именно те смениха ръководството и поставиха свои хора, а задълженията от над 2,6 млрд. лева бяха натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Йорданка Фандъкова", написа Мирчев във Facebook.

По думите му Пеевски "удобно прехвърля отговорността върху кмета Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ". Мирчев допълва, че когато лидерът на ДПС говори за "Държава с главно Д", в неговата версия това е държава, в която гражданите понасят кризите, а политиците пишат "паралелната истина".

Сигналът на Пеевски

По-рано през деня пресцентърът на "ДПС-Ново начало" съобщи, че Делян Пеевски е подал сигнал до прокуратурата заради ремонта на "Топлофикация София", който ще доведе до спиране на парното и топлата вода за близо три месеца в столичния квартал "Дружба 2". От партията изтъкват, че става дума за около 40 хиляди засегнати граждани, включително десетки обществени сгради. Още: Пеевски мобилизира прокуратурата заради "Топлофикация София" и "Дружба 2" и атакува Васил Терзиев

Реакцията на кмета

В отговор кметът на София Васил Терзиев също използва Фейсбук, за да заяви, че очаква прокуратурата да проведе детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години.

"Хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност. Интересно кога санкционираният за корупция по закона "Магнитски" г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да 'оправя' и проблемите на "Топлофикация София", написа Терзиев. Още: Кметът на София отговори на Пеевски: Символът на разрухата ще "оправя" и "Топлофикация"

Позицията на "Спаси София"

Междувременно от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет категорично отхвърлиха твърденията, че ремонтът е бил планиран и одобрен от Столичната община. Още: Бонев: Вместо "Топлофикация", Пеевски да даде Борисов на прокурор

"Абсолютна лъжа е твърдението, че ремонтът на "Топлофикация София", който ще засегне 40 хиляди души през зимата, е бил предвиден и одобрен от Столичната община", заявиха представителите на формацията на брифинг в Общината.