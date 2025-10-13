Войната в Украйна:

Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя

13 октомври 2025, 09:53 часа 679 прочитания 0 коментара
Редно е Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя

Редно е сега Борисов - лидерът на петата* политическа сила в Пазарджик, да подари часовник на победителя. Това написа в коментар в профила си във Facebook журналистът на "Капитал" Полина Паунова относно изборите в Пазарджик и победата на партията на Делян Пеевски. Тя припомня една традиция в ГЕРБ, "дето Цветанов подаряваше на Борисов часовници за изборните победи на партията. Закачка било между началника и втория по ранг в управлението".

ОЩЕ: Изборите в Пазарджик: При 94% обработени протоколи - води ДПС-Ново начало

Много е добре, че ДПС-Ново начало са първа политическа сила в Пазарджик. Беше напълно логично след момчетата с Поршетата...

Публикувахте от Polina Paunova в Неделя, 12 октомври 2025 г.

"Много е добре, че ДПС-Ново начало са първа политическа сила в Пазарджик. Беше напълно логично след момчетата с Поршетата и пари в брой, които правеха интервюта за работа по селата баш в деня на изборите. Ние знаем как протичат тия интервюта за работа още от произнасянето на Конституционния съд по парламентарния вот:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Бюлетините в секции 060800027 (6-и МИР Враца), 122400033 (Монтана) и 152400205 (Плевен) пък силно са смутили експертите, затова те са препоръчали на Конституционния съд, а той е приел провеждането на графологична експертиза. Причините за това са, че при прегледа на книжата е направило впечатление, че всички бюлетини за "ДПС-Ново начало" са със сходен знак "Х". В друга от секциите пък е било видимо, че попълването на гласа е ставало директно върху кочана с бюлетините, защото натискът при изписването на "Х" се е отбелязал и на следващата бюлетина.

Графологичната експертиза е потвърдила съмненията на експертите. Изводът, който може да се направи, е, че тези гласове са видимо подправяни - някой е гласувал с бюлетина след бюлетина", пише Паунова. 

* След окончателното публикуване на 100% обработени протоколи ГЕРБ всъщност финишира на шестата позиция - формацията на Борисов печели 1982 гласа, което й отрежда 6,16% подкрепа. Вижте пълните резултати ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов Пазарджик Полина Паунова Делян Пеевски
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес