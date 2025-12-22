"За "bTV - Ново начало" хем Цънцарова нарушавала стандартите, хем й предлагали ново предаване в праймтайма"

"bTV - Ново начало пуснаха позиция: разделят се с Мария Цънцарова, защото многократно нарушавала журналистическите стандарти. Наравно с това пишат, че ѝ предложили друго предаване в праймтайма. Ако е нарушавала стандартите, а телевизия “Не на омразата” ги спазва защо ѝ предлагат ново предаване?".

Това пише в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова след официалната раздяла между bTV и водещата на "Тази сутрин". Според медията Цънцарова е проявила политическо пристрастие и не е спазвала принципите на медията.

"Както Лора Крумова писа: и сте тъпи, и сте нервни. Да повторим: и сте тъпи, и сте нервни", цитира още Полина Паунова.

