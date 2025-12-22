Лайфстайл:

"За "bTV - Ново начало" хем Цънцарова нарушавала стандартите, хем й предлагали ново предаване в праймтайма"

22 декември 2025, 13:52 часа 529 прочитания 0 коментара
"За "bTV - Ново начало" хем Цънцарова нарушавала стандартите, хем й предлагали ново предаване в праймтайма"

"bTV - Ново начало пуснаха позиция: разделят се с Мария Цънцарова, защото многократно нарушавала журналистическите стандарти. Наравно с това пишат, че ѝ предложили друго предаване в праймтайма. Ако е нарушавала стандартите, а телевизия “Не на омразата” ги спазва защо ѝ предлагат ново предаване?".

Това пише в профила си в социалните мрежи журналистката Полина Паунова след официалната раздяла между bTV и водещата на "Тази сутрин". Според медията Цънцарова е проявила политическо пристрастие и не е спазвала принципите на медията.

Още: "Няма да се съобразяваме": bTV обвини Цънцарова в политическо пристрастие и нарушения на редица политики

"Както Лора Крумова писа: и сте тъпи, и сте нервни. Да повторим: и сте тъпи, и сте нервни", цитира още Полина Паунова.

Още: Gen Z атакува: "Будителят на годината" подари на bTV чашата на Цънцарова (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
bTV Полина Паунова Мария Цънцарова
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес