Лидерска академия „KultArt“ отваря врати в Пазарджик

Община Пазарджик организира Лидерска академия „KultArt“, насочена към млади хора между 16 и 29 години с интерес към културата, изкуството и креативните индустрии. Академията ще се проведе на 27 и 28 март 2026 г. в хотел „Хебър“, гр. Пазарджик. Местата са ограничени, а желаещите да се включат, могат да го направят с регистрация: https://forms.gle/S2w3tLu3P53pVyn87

Академията има за цел да подготви ново поколение активни, креативни и социално ангажирани млади лидери, които да развиват културния живот на Пазарджик. Програмата включва практически обучения в сферата на музиката, видео продукцията, графичния дизайн, публичното представяне и работата с изкуствен интелект. Участниците ще имат възможност да създадат собствен проект и да работят в екип, като обучението ще завърши с представяне на проектите и издаване на сертификати.

„KultArt“ се реализира в рамките на проект „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“, финансиран от Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС по Договор № BG-RRP-11.021-0019-C01. При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“.