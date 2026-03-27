Нов STEM свят за учениците в ПГСС „Царица Йоанна“ в Пазарджик

В Професионалната гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ днес бе открито новото STEM пространство – събитие, което събра представители на местната и власт, Регионалното управление по образованието, директори на училища от областта, учители и ученици. Денят се превърна в истински празник на знанието и иновациите, символ на стремежа на училището към модерно и приложимо в практиката образование.

Гости на събитието бяха заместник-кметът на община Пазарджик г-н Нино Ненов, началникът на Регионалното управление на образованието г-жа Дора Дулчева, експертът по български език и литература г-жа Галина Цанева, както и директори на образователни институции от региона. Те бяха посрещнати по стара българска традиция с хляб и сол – знак на уважение и гостоприемство.

Тържеството се проведе в Първи корпус на гимназията, където се намират обновените помещения. Ученици, облечени в народни носии, представиха кратка празнична програма. Началото ѝ бе поставено с вдъхновяващо стихотворение за знанието от родения в Пазарджик бележит писател, художник и общественик Константин Величков – символичен мост между традицията и съвременното образование.

В приветствието си директорката на гимназията г-жа Иванка Георгиева подчерта значимостта на събитието:

„Днес за нашето училище е специален ден. Ден, в който правим още една важна крачка към образованието на бъдещето. С откриването на новите STEM кабинети ние не просто откриваме нови класни стаи – откриваме пространство за идеи, за открития и за вдъхновение.“

Г-жа Георгиева изрази дълбока признателност към всички, които са допринесли за осъществяването на този значим проект: институции и партньори, работили по подготовката и реализирането на проекта, служители на екипа, трудили се неуморно за идеята, както и учителите, които ще вдъхнат живот на тази нова и вдъхновяваща образователна среда.

Проектът е реализиран по договор „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи“ по Инвестиционен проект 1 „STEM центрове и иновации в образованието“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на близо 362 700 лева – средства, вложени не просто в техника, а в знание, умения и бъдещето на учениците.

В рамките на проекта са обновени общо шест помещения, три от които са оборудвани с високотехнологични устройства. Новата STEM среда обединява ключови направления като дизайн и 3D прототипиране, математика и информатика, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие.

Учениците вече ще имат възможност да работят с интерактивни дисплеи, мощни компютри и лаптопи, цифрови микроскопи, 3D принтери, CNC фреза за лазерно гравиране, специализиран софтуер и виртуални технологии. Очаква се особен интерес у младежите да предизвикат също селскостопанският дрон и т.нар. „умен парник“ – иновативни решения, които ще подпомогнат обучението чрез практика и реални експерименти.

Кулминацията на събитието настъпи с официалното прерязване на лентата, с което новите STEM кабинети бяха тържествено открити. Гостите разгледаха модерно оборудваните класни стаи и се запознаха с възможностите, които новата образователна среда предоставя на учениците и учителите.

По време на церемонията бе отправено запомнящо се послание към младите хора:

„Скъпи ученици, тези кабинети са създадени специално за вас. Те са място, където любопитството ще се превръща в знание, идеите – в реални проекти, а мечтите – в професионален път.“

Откриването на STEM кабинета в ПГСС „Царица Йоанна“ е още една стъпка към модерно, свързано с практиката образование. Новото пространство вече е символ на стремежа към знание, иновации и устойчиво бъдеще – място, където ще се раждат нови идеи, решения и успехи.

*Снимки – Иванка Георгиева, Десислава Дойкова, Дора Цветкова; видео – Иванка Иванова