Кметът на Плевен запозна спортния министър дейностите по ремонта на стадиона на Спартак

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посетиха днес важни за спортната инфраструктура на града обекти – стадион „Плевен“ и площадките за учебно-тренировъчна работа по хвърляния. По време на посещението д-р Христов запозна министъра с дейностите и по двата обекта. В обиколката се включиха и Милен Нинов, директор на Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерството на младежта и спорта, както и народните представители Ивет Горанова и Антонио Василев, и Богомил Стоев - заместник областен управител.

Проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на стадион „Плевен“ се изпълнява съгласно споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подписано на 8 октомври 2024 г. Одобреното финансиране е в размер на 4 326 551 евро. Ремонтът е разделен на два етапа. Първият включва реконструкция и модернизация на футболния терен, лекоатлетическата писта и лекоатлетическите съоръжения, както и ремонт на съществуващата инфраструктура. Към момента е извършено авансово плащане от държавата в размер на 869 185,97 евро, Община Плевен е подала заявка и за междинно плащане. Строително-монтажните работи по текущия етап се очаква да продължат до края на м. ноември. Предвижда се стадионът да може да се използва през април - май 2027 г., когато тревната настилка ще бъде готова за експлоатация след засяването и необходимия период за развитието ѝ. Полагането на лекоатлетическата писта ще остане за последващ етап от работата, тъй като технологията изисква подходящи температурни условия, които не могат да бъдат осигурени през зимните месеци. Предвижда се настилката да може да се използва през пролетта на следващата година.

Вторият проект е за основен ремонт на площадките за учебно-тренировъчна работа по хвърляне на диск и чук, хвърляне на копие и тласкане на гюле. Той е одобрен за финансиране от Министерството на младежта и спорта. Обновяването на съоръженията ще подобри условията за подготовка на състезателите и за провеждане на тренировъчния процес.

Днес министър Енчо Керязов посети и закритата лекоатлетическа писта, където се срещна с деца, занимаващи се със спорт. Той открои добрата лекоатлетическа база на Плевен и подчерта необходимостта от подобряване на условията в закритото съоръжение.

Община Плевен продължава работата по обновяването на спортната инфраструктура.