Кметът на Плевен се срещна с представители на Посолството на Индия

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов посрещна на официална среща представители на Посолството на Индия в България – г-н Naveen Choudhary, заместник-ръководител на дипломатическата мисия, г-н Sandeep Kumar, аташе по консулските въпроси, и г-н Иван Таков. Срещата се състоя на 9 октомври 2026 г. и постави акцент върху условията за обучение и живот на индийските студенти в Плевен, както и върху възможностите за развитие на сътрудничеството в областта на образованието, културата и бизнеса.

Д-р Валентин Христов приветства гостите с добре дошли и подчерта значението на международната студентска общност за града. Той заяви готовността на Община Плевен да оказва съдействие по въпроси от своята компетентност, свързани с престоя и ежедневието на индийските студенти, и да поддържа пряк диалог с представителите на индийската дипломатическа мисия при възникване на конкретни казуси. В Медицинския университет в Плевен към момента се обучават 356 индийски граждани, като от общо 274 чуждестранни първокурсници 114 са от Индия.

По време на разговора бяха обсъдени и възможности за надграждане на сътрудничеството между Плевен и индийската дипломатическа общност в подкрепа на международното образование.

Г-н Naveen Choudhary благодари за топлото посрещане, той остави и своето послание към Плевен в Почетната книга на града.