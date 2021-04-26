Регионалният военноисторически музей – Плевен с празнично работно време
Снимка: Регионален военноисторически музей-Плевен
Предвид Великденските празници и множеството почивни дни ръководството на Регионалния военноисторически музей – Плевен, обяви кога ще работят обектите:
-Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” ще работят на 30 април, 1, 4, 5 и 6 май 2021 г.;
Дейностите по основния ремонт на ул. „Калофер“ в Плевен са към своя край. Тази седмица ще бъдат подготвени тротоарите за из...
-Къща музей „Цар Освободител Александър II” ще работи на 30 април, 4 и 5 май 2021 г.
На 2 и 3 май 2021 г., неделя и понеделник, обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен няма да работят.
Етикети:
музей Община Плевен
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