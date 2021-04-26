X
 
 
Webground
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Днес 184 Вчера 116 COVID-19 6

Регионалният военноисторически музей – Плевен с празнично работно време

73
Регионалният военноисторически музей – Плевен с празнично работно време
Снимка: Регионален военноисторически музей-Плевен
Предвид Великденските празници и множеството почивни дни ръководството на Регионалния военноисторически музей – Плевен, обяви кога ще работят обектите:

-Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” и Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец” ще работят на 30 април, 1, 4, 5 и 6 май 2021 г.;

Приключва основният ремонт на ул. „Калофер“ в Плевен

Приключва основният ремонт на ул. „Калофер“ в Плевен

Дейностите по основния ремонт на ул. „Калофер“ в Плевен са към своя край. Тази седмица ще бъдат подготвени тротоарите за из...

Прочети повече
-Къща музей „Цар Освободител Александър II” ще работи на 30 април, 4 и 5 май 2021 г.

На 2 и 3 май 2021 г., неделя и понеделник, обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен няма да работят.   

 

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Предишна
Новините от днес
Следваща
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Actualno.com.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Ренета Инджова: Мислете за мен като за човек, който упражнява власт, а не я консумира (ВИДЕО)

Откакто освободихме площада от протестите, ми казаха, че гол...

Студио Actualno
Виж още

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

Седмицата на коронавируса: Укротяването на епидемията почва да става по-слабо
Седмицата на коронавируса: Укротяването на епидемията почва да става по-слабо

За четвърта поредна седмица се запазва тенденцията на ограничаване на заразата с коронавирус в България - както като брой нови случаи, така и като...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пореден спад в броя на новите случаи на коронавирус у нас, 7,3 на сто от пробите са положителни
Пореден спад в броя на новите случаи на коронавирус у нас, 7,3 на сто от пробите са положителни

Броят на новите случаи на коронавирус отбеляза спад и като абсолютно число, и като процент. 400 са новооткритите случаи за 25 април,...

Набиращи популярност

Очаквах Мая Манолова снощи да влезе на Оскарите и да им иска документацията
Очаквах Мая Манолова снощи да влезе на Оскарите и да им иска документацията

Очаквах Мая Манолова снощи да влезе на Оскарите и да им иска документацията, обаче не се поаяви. За първи път не се появи да грабне статуетката и да...