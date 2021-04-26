Регионалният военноисторически музей – Плевен с празнично работно време

Одобрявате ли думите на Слави Трифонов, че партията му ще върне мандата за съставяне на правителство?

Да, такова правителство ще се нуждае от одобрението на партиите на статуквото и нищо няма да направи

Не, трябва да предложат правителство за гласуване в парламента, има куп проблеми за решаване

Не мога да преценя