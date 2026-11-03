Големият съперник на Никола Цолов ще получи шанс да кара за Ферари във Формула 1

Битката за титлата във Формула 2 между Никола Цолов и Рафаел Камара продължава. Българинът бе водач в класирането през по-голяма част от сезона, но изпусна лидерството си след първото основно състезание за Гран при на Азербайджан. В момента разликата между двамата е седем точки при оставащи два състезателни уикенда - в Катар и Абу Даби. Междувременно течеше и индивидуалната им битка за място във Формула 1.

Рафа Камара може да кара за Ферари в Бразилия

Докато бъдещето на Никола Цолов все още е под въпрос, Камара има осигурено място на стартовата решетка за 2027 година. Бразилецът, който е част от академията за развитие на Ферари, ще заеме мястото на Естебан Окон в Хаас. Освен това, в падока сериозно се спекулира, че той ще получи шанс да кара за Ферари още този уикенд в Бразилия. Камара може да замени Шарл Льоклер за първата свободна тренировка на "Интерлагос". Това ще бъде огромна крачка и ще го превърне в първия бразилец от 2013 година и Фелипе Маса насам, карал за Скудерията.

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Участието на Камара ще бъде част от програмата за развитие на млади таланти, която задължава отборите да предоставят възможност на пилоти, участвали в не повече от две състезания, поне четири възможности за участие в тренировъчните сесии през сезона във Формула 1, като тази квота се разпределя по две участия за всеки с договор за състезания. Миналата седмица Никола Цолов направи официалния си дебют с болид от Формула 1 по тази схема. Българският пилот седна зад волана на Рейсинг Булс и остава много добри впечатления с 12-о си място.

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