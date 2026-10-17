Земеделците на кръстопът и пред проблем: Съкращават производството си наполовина

Доматите и краставиците попаднаха сред стоките с рекордни надценки според данните на Комисията за защита на потребителите. Въпреки че доставната стойност на краставиците е спаднала с 14%, оскъпяването им при продажната цена продължава да е с 15%, съобщава Нова телевизия. На този фон от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждават за нов очакван скок на цените на родната продукция. Още: Добра и лоша новина: Ядем чисти плодове и зеленчуци, но внасят домати за 30 цента

Сезонният фактор вече оказва по-сериозно влияние при повечето зеленчуци. Български краставици в този период се отглеждат предимно в оранжерии, които от няколко дни вече се отопляват. Освен цените на горивата, които поскъпват заради конфликта в Ормузкия проток, има и още един фактор, който производителите отчитат - цените на торовете и препаратите, които се внасят с кораби у нас, вече тръгнаха нагоре заради усложнената ситуация в Черно море.

Проблемите пред земеделците

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Навън нощем температурите падат. От две седмици земеделският производител Иван Кабуров всяка вечер зарежда пещта, с която отоплява оранжериите, в които отглежда 8 декара с краставици. Той заяви, че в момента енергоносителите ни са увеличени с около 30-40%. През изминалата година пелетите, с които отопляваме, бяха 1.60 евроцента, в момента са 2.20-2.40 евроцента, обясни той.

От няколко дни забелязва, че заради ситуацията с търговските кораби в Черно море се вдига и още един разход. Кабуров отбеляза, че макар и авансово повечето от търговците, които са закупили торове, пелети и горива, продават на по-висока цена. "В момента ние сме между чука и наковалнята. Високите разходи оскъпяват нашата себестойност, а държавата, търговците и всички натискат за по-ниски цени", изтъкна той.

1,20 евро в момента е цената на едро, на която излиза килограм краставици от оранжерията му. До крайния потребител обаче той е виждал тя да стига до 2.80. Според него това се дължи на прекупвачи, които са в сивия сектор. По думите му в сивия сектор се продава без ДДС, така на 2 евро разликата е около 40 евроцента. Той допълни, че междинните търговци се оправдават с това, че транспортът е увеличен, а също и разходите за съхраняване.

От Асоциацията на българските оранжерийни производители отчитат, че подобна ценова аномалия със 100% надценка се наблюдава и при доматите,.

"В момента борсовата цена е между 2.50-3.00 до 3.50 евро в зависимост от вида домат, ако говорим за розов домат той е 3-3.50 на пазара. В магазините може да видите на 7-7.50 евро. Всеки си слага каквато си иска надценка. През колко търговци е минал този домат, не мога да кажа, но и дори да е през няколко прекупвача, това са страшно високи надценки", коментира председателят на БАПОП Марин Генуров.

Оранжерийните производители се оплакаха, че ще трябва да понесат и още един удар. Секторът няма да получи и цент от предвидената за земеделието т.нар "иранска помощ", която се дава от Европейския съюз като компенсация за по-скъпите горива и торове и трябва да бъде изплатена до края на декември.

"За съжаление нашият оранжериен сектор няма да получи такова подпомагане от нея. Това, което разбираме от изказване на Министерството на земеделието, е че тя ще бъде единствено и само за компенсиране на повишението на газьола, на дизела, който в нашия сектор по технологични причини не е толкова използвано. Гориво като газ, пелети и т.н. няма да бъдат компенсирани, което е абсурдно", възмути се Генуров.

Над 100 декара с ранно зеле е изкоренил преди месеци Иван Кабуров, тъй като пазарът се сринал. Сега е засял зимно с надеждата, че ще може да го реализира. Заради увеличаващите се разходи, несигурният пазар и нелегалния внос е решил от догодина да свие производството си от 600 декара.

"Категорично намаляваме зеленчукопроизводството с най-малко 50%", подчерта производителят.

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