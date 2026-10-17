"Лекари в помощ на пациентите": Репродуктивното здраве започва преди бременността

На 20 години бъдещата бременност рядко е сред приоритети. Но навиците, изградени в младата възраст, могат да имат значение за здравето години по-късно. Подготовката за нормално протичаща бременност не започва с положителния тест за бременност. Репродуктивното здраве се формира много по-рано и е свързано с общото физическо и метаболитно състояние, храненето, двигателната активност, телесното тегло, съня, профилактиката и ограничаването на вредните навици.

По тази тема днес в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите" говорим с акушер-гинеколога д-р Лилия Колева.

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Движението - част от репродуктивното здраве

"Редовната физическа активност е важен компонент на здравословния начин на живот още в юношеската и младата възраст. Тя подпомага сърдечно-съдовото и костното здраве, мускулната сила, контрола на телесното тегло, инсулиновата чувствителност и цялостния метаболитен баланс", категорична е д-р Колева. Тя добавя,ч е движението има значение и за изграждането на устойчив режим. Редовният спорт създава навици за постоянство, дисциплина и системна грижа за организма, които могат да бъдат запазени и през следващите етапи от живота.

Медикът пояснява, че физическата активност трябва да бъде балансирана. "Прекомерните тренировки, особено когато са съчетани с недостатъчен енергиен прием и значително понижено телесно тегло, могат да бъдат свързани с нарушения на хипоталамо-хипофизо-овариалната ос, менструални нарушения и липса на овулация", пояснява тя.

От друга страна - обездвижването, наднорменото тегло, затлъстяването и свързаните с тях метаболитни нарушения също могат да повлияят неблагоприятно репродуктивната функция. "Следователно целта не е постигането на определен външен вид, а поддържането на здраво и функционално тяло и оптимален метаболитен баланс", казва тя.

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Менструалният цикъл като показател за здравето

Менструалният цикъл предоставя важна информация за функционирането на репродуктивната система. "Продължителната липса на менструация, значително нерегулярните цикли, прекомерното или продължително маточно кървене, силно болезнената менструация, както и съчетанието на менструални нарушения с акне, изразено окосмяване или значими промени в телесното тегло могат да бъдат основание за медицинска оценка", обяснава гинекологът.

По думите й тези прояви не означават задължително наличие на заболяване, но могат да бъдат свързани с различни хормонални, метаболитни или гинекологични състояния. Затова навременната диагностика на нарушенията в млада възраст има значение не само за бъдещата фертилност, но и за дългосрочното здраве на жената.

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Балансът между спорт, хранене и хормонално здраве

Д-р Колева напомня, че организмът се нуждае от достатъчен енергиен и хранителен прием, за да поддържа нормална репродуктивна функция. "Крайно рестриктивните диети, бързата загуба на тегло и интензивните физически натоварвания при недостатъчен енергиен прием могат да доведат до нарушения в менструалната функция", категорична е тя.

Същевременно хранителният режим с прекомерна енергийна стойност, ограничената физическа активност и прогресивното повишаване на телесното тегло увеличават риска от инсулинова резистентност и други метаболитни нарушения. "Затова спортът и храненето трябва да бъдат разглеждани като взаимно свързани компоненти на профилактиката, а не като краткосрочни средства за промяна на външния вид", съветва тя.

Профилактиката започва в младата възраст

"Репродуктивното здраве не трябва да се разглежда изолирано от общото здраве на жената. Физическата активност, балансираното хранене, нормалното телесно тегло, достатъчният сън и профилактичните медицински прегледи са част от един общ модел на здравословно поведение. Не е необходимо младата жена да планира бъдещо майчинство, за да обръща внимание на репродуктивното си здраве", казва д-р Колева.

И завършва, че грижата за бъдещата бременност започва с грижата за здравето много преди нея. "Движението, профилактиката и устойчивите здравословни навици са инвестиция не само в репродуктивното здраве, а в здравето на жената през целия ѝ живот".