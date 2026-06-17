Пловдив посрещна европейския университетски алианс Kreativ EU в рамките на мащабен образователен и културен форум

Екипът на отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив посрещна днес членовете на международна делегация на европейския университетски алианс Kreativ EU (Knowledge & Creativity European University). Домакин и организатор на престижния форум, който се провежда в периода 15 – 18 юни, е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Поздрав към гостите отправиха заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов и доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова от СА „Д. А. Ценов“, която координира програмата на делегацията. Тя връчи на заместник-кмета юбилеен плакет на висшето училище по повод 90-годишнината от неговото основаване.

Kreativ EU е официален европейски университетски алианс, одобрен и финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Неговата дългосрочна цел е изграждането на напълно интегриран европейски университет до 2034 г. Идеята е да се трансформират образованието и изследванията, поставяйки богатото културно наследство, дигитализацията и творческия потенциал на Европа в центъра на академичния обмен и иновациите.

В алианса участват високопрофилни висши училища от 11 държави: Португалия (Главен координатор – Политехнически институт в Томар), Германия, Нидерландия, Италия, Швеция, Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Турция и България (чрез Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов).

В знак на гостоприемство в първия ден на визитата Община Пловдив организира за чуждестранните гости специализиран екскурзоводски тур. Представителите на европейските висши училища имаха възможност да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на града, като посетиха знакови обекти: къща „Клианти“, Античния театър, Малката раннохристиянска базилика и Епископската базилика на Филипопол.

Основният фокус на събитието е изграждането и управлението на инкубатори за изкуство и културно наследство в рамките на европейските иновационни екосистеми. Изборът на Пловдив е символичен и стратегически – като първият български град, избран за Европейска столица на културата (2019), той предоставя идеалната жива среда за практическите казуси на програмата.

Партньорството между местната власт и академичната общност продължи с провеждането на специализиран работен панел днес в Малката конферентна зала на Дома на културата „Борис Христов“. Представители на Община Пловдив споделиха своя успешен практически опит в културния мениджмънт пред близо 20 делегати.

Акцент в срещата бе представянето на добри практики в две основни направления. Д-р Светлана Куюмджиева представи опита на града в развитието и управлението на резидентни програми за творци, споделяйки своята артистична и кураторска гледна точка.

Магдалена Герева (главен експерт в Община Пловдив) запозна присъстващите с административните процеси и логистиката, залегнали в основата на успешната реализация на тези програми, както и с механизмите за финансиране и организация чрез програма „Култура“ на Общината.

Работните модули на международния форум в Пловдив ще продължат до 18 юни с фокус върху академичните и изследователски теми, заложени от екипа на Стопанската академия, утвърждавайки града като водещ европейски център за обмен на знания, култура и иновации.