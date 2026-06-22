Първокласници и второкласници от ЧОУ „Искра“ гостуваха на кмета на Пловдив

Любопитни въпроси и много ентусиазъм изпълниха днес сградата на Община Пловдив, където на посещение бяха ученици от първи и втори клас на ЧОУ „Искра“. Малките гости бяха посрещнати лично от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който ги запозна с работата на местната власт и устройството на града.

Децата проявиха интерес към това как е разделен Пловдив на административни райони, какви са задълженията на районните кметове и какви са отговорностите на кмета на общината. Срещата бързо се превърна в оживен разговор, тъй като учениците бяха подготвили редица въпроси.

„Кога решихте да станете кмет и защо?“, „Кое е най-трудното решение, което сте взимали като кмет?“, „Ще има ли повече спортни площадки в Пловдив?“ бяха само част от питанията, на които градоначалникът отговори.

„Винаги се радвам на срещите с деца, защото задават точните въпроси, а отговорите са искрени. Надявам се да запазите любопитството си за управлението на града. И може би след години някой от вас ще стане кмет на Пловдив“, обърна се към учениците Костадин Димитров.

В края на посещението градоначалникът подари на децата книжки и си направиха обща снимка.