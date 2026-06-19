Заместник-кметът на Пловдив откри XI-та Международна конференция на младите учени

Днес в Дома на учените в Стария град на Пловдив официално бе открита Единадесетата международна научна конференция на младите учени – Пловдив 2026. Престижното научно събитие се провежда от 18 до 21 юни 2026 г. в хибриден формат – с присъствени сесии в Града под тепетата и с онлайн участие чрез платформата на форума (https://usb-young-scientists.org).

Организатор на мащабното събитие е Съюзът на учените в България (СУБ) – Пловдив, с активното участие на Клуба на младите учени. Основната цел на конференцията е да даде трибуна за изява на младите изследователи, като им помогне да придобият опит и увереност при представянето на своите идеи пред академичната общност и ги насърчи да участват в научни дискусии с утвърдени български и чуждестранни учени.

Приветствие към участниците и гостите при откриването отправи проф. д-р Владимир Андонов, дм – председател на СУБ – Пловдив. Официален гост на събитието бе Пламен Панов – заместник-кмет по „Култура, археология и туризъм“ и временно изпълняващ длъжността заместник-кмет „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ на Община Пловдив.

Пламен Панов поднесе поздрав от името на кмета на града Костадин Димитров, както и от свое име, като в речта си той подчерта ключовата роля на младите хора за бъдещето на града и отбеляза, че науката и културата са неделима част от идентичността на Пловдив.

Заместник-кметът изрази сигурната подкрепа на местната власт за академичната общност и поздрави СУБ – Пловдив за организацията, превърнала Дома на учените днес в зона на младите учени. В обръщението си към младите изследователи Пламен Панов заяви:

„Пловдив винаги е бил град с древна история и богата култура, но неговото бъдеще се гради днес, тук, чрез Вашата енергия, дързост и научен устрем. Изключително радостно е, че за поредна година градът ни събира утвърдени български и чуждестранни учени, които да подадат ръка на следващото поколение изследователи.. Не се страхувайте да мечтаете мащабно! На добър час на конференцията!“

В рамките на тазгодишното издание ще бъдат представени общо 116 научни доклада. Конференцията има подчертан мултидисциплинарен характер и обхваща широк спектър от теми, разделени в три основни направления.

Природни и технически науки: Математика и информатика, Физика, Химия, Биология, Техника и технологии, Аграрни науки, Екология, Медицинска физика, Биофизика и биохимия.

Медицина: Клинична медицина, Предклинична медицина, Обществено здраве, Дентална медицина, Фармация.

Хуманитарни и обществени науки: Педагогика и психология, Лингвистика и литературознание, Социология, Икономика, История, Мениджмънт, Право, Глобализация и туризъм, Музика и изкуство.

Работните езици на международния форум са английски и български (както и други езици за филологическите секции). Организаторите са предвидили награди за най-добрите доклади и постерни представяния от всяка секция, които ще бъдат отличени със специален сертификат. Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронен формат.

Допълнителен стимул за младите автори е, че докладите с положителни рецензии ще бъдат публикувани в „Научни трудове на СУБ – Пловдив“ – издание, включено в Националния референтен списък на съвременни български рецензирани научни издания.