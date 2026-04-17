Андрей Гюров: Прокуратурата започна проверка срещу мен (ВИДЕО)

Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров във Facebook. По думите му прокуратурата е действала по сигнали от жълти медии. „Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките“, допълни той. „И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?“, допълни служебният премиер.

„Скъпи сънародници, остава един ден до изборите - един ден до решението дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас, или ние ще ги победим със своя глас“, обясни Гюров. Той сподели, че в дните, когато следят изборите да не бъдат опорочени на улицата, срещу тях се води битка по кабинетите. „Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по Конституция. Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдие Петьо Еврото“.

Още: Служебният кабинет: За 30 кандидат-депутати има прокурорски преписки

„През последния месец видяхме две Българии. Едната на брокерите, на списъците и на пачките в пояси. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд“, коментира служебният премиер.

По думите му другата България е на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали, които отказаха да се предадат. „И виждате какво се случва, когато тази втората България се изправи - 250% повече сигнали от миналите избори“. „Това са стотици проценти повече смелост и доверие. И правителството не ви подведе. Не мога да изброя всичко, което министрите свършиха за честните избори, но има три неща, които са много видими и ще запомните“, смята той.

„Първо, сложихме край на тъмните стаички и тъмните методи за контрол на вота. В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Те запазват тайната на избора, но слагат край на снимките за отчет и ваденето на бюлетини от джобове, и всички други техники за уцелване на правилното квадратче“, сподели Гюров.

Второто нещо, което правителството е направило, е крачка към истинска достъпност. „Разработихме приложение за хората с увредено зрение. То ще прочете на всеки от тях листа в неговата секция. За първи път ще има брайлови бюлетини“.

Още: От дефект в ефект? МВР с данни, че бори купуването на гласове доста по-мощно от кабинета "Главчев"

„И трето, сигурно най-видимото - близо 1,5 млн. евро бяха заловени преди да захранят мръсната машина за осакатяване на демокрацията. 360 души бяха задържани. На прокурор са дадени 40 човека с имунитет, които търгуват с гласове“.

По думите му това са хора, които искат да бъдат, или вече са народни представители - хора, които искат да пишат законите на България. „Да се запитаме в оставащия един ден за размисъл какви са тези кандидати, които искат да влязат в парламента през списъците с версии. Какви са тези политици, които искат да управляват с натиск и унижение“, коментира той.

„Вие, българските граждани, вече направихте първата стъпка срещу тях - подадохте сигнали и отказахте да бъдете част от схемите им. Правителството направи втората стъпка - разследва, хвана ги на местопрестъплението и им намери тайниците и чекмеджетата“, обясни той.

Още: Изборите не са за продан: Ето какво обеща премиерът пред Politico

Според него третата стъпка е решаваща и е на прокуратурата. „Тя може да доведе справедливостта докрай. Тази последна миля срещу хората с имунитети още не е извървяна. МВР каза ясно: „Колеги, не се прибирайте“. Но още чакаме да чуем от прокуратурата: „Колеги, не ги пускайте“, допълни Гюров.

Служебният премиер поясни, че са започнати проверки срещу него, главния секретар и министрите. „Нас не ни е страх и стоим изправени. И искаме да ви дадем кураж да се изправите и вие. Служебното правителство дойде с мисията да направи честни избори и няма да ни спрат да я изпълним“.

„Истинската мярка за успех няма да бъде броят на задържаните, а броят на свободните гласове. Защото, когато хората излизат, страхът се прибира. Когато свободните гласове станат повече, купените губят значение. Това ще бъде победата“, смята Гюров.

По думите му остава един ден, в който България ще избере посоката. „Аз вярвам, че изборът ще бъде мъдър и правителството ще бъде до вас, за да го направите спокойно и свободно. Нищо и никой няма да подмени волята ви. Няма да го допуснем“, допълни той.