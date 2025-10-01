Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ - кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата (ВИДЕО)

Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите във връзка с идеята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за закриване на ДАИ след случая с искане на подкуп от екипа на Роби Уилямс.

Според него, ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците.

Той бе попитан и дали се е отървал от хората на Кирил Петков в "Продължаваме промяната", като отговори: "В промяната няма хора на Кирил Петков, на Асен Василев или някой друг, а има хора, които са готови да се борят за една нормална държава, в която не се закриват институции, когато някой се хване с корупция".

ПП иска извънредна здравна комисия

"Продължаваме промяната" започва събиране на подписи за извънредна здравна комисия, за да се разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.

"След информация, която изискахме от НЗОК и здравното министерство, направихме изчисленията. Необходими са 20 млн.лв. на месец, за да се постигнат нивата, които искат младите лекари", посочва Василев. Той отбелязва, че няма извинение, свързано с няма средства, тъй като бюджетът на касата е 9.4 млрд.

"Тук не е въпрос има или няма средства, а на политическа воля", категоричен е Василев.

Дълг, дефицит и бюджет

Асен Василев коментира и дълга на държавата и обвиненията на Борисов по тази тема.

"Може би трябва да го върнем в първи клас и да види, че 18 млрд. лв. е повече от 16, който е дългът за последните три години. Всяко дете в първи клас може да каже, че 18 е повече от 16 за три", каза още Василев.

По отношение на дефицита, Василев смята, че при прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, тъй като докладът вече е приет, но със сигурност няма да е добре за страната.