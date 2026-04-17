Атлантическият съвет за кабинет на Радев: Победа за Русия, но и ниво по-ниско от Орбан

Много украинци приветстваха разгромната изборна загуба на Виктор Орбан в съседна Унгария миналия уикенд. Лесно е да се разбере защо. В продължение на години правителството му беше проруски глас в рамките на НАТО и Европейския съюз, като същевременно последователно възпрепятстваше евроатлантическата интеграция на Украйна и блокираше усилията за подкрепа на украинските военни действия. Сега в Киев цари предпазлив оптимизъм, че оттеглянето на Орбан ще означава повече европейска подкрепа за Украйна в борбата срещу Русия, както и по-ясен път към евентуално членство на страната в ЕС. Тези надежди се споделят и в много европейски столици. Въпреки това на хоризонта се задава потенциално ново препятствие. Тъй като България ще гласува на 19 април на парламентарни избори, съществува вероятност Русия скоро да си осигури нов съюзник в Брюксел.

Ако настоящите данни от проучванията се окажат точни, проруският бивш президент на България Румен Радев би могъл да замени Орбан в Европейския съюз като най-силния антиукраински глас в блока и защитник на руските интереси, пише Атлантическият съвет на САЩ - неправителствена организация, която насърчава конструктивното лидерство и ангажираност в международните отношения въз основа на централната роля на атлантическата общност за справяне с глобалните предизвикателства. Това е и един от най-старите тинк-танкове към Конгреса, в който влизат и демократи, и републиканци.

Румен Радев: против санкциите срещу Русия и боеприпасите от България за Украйна

Атлантическият съвет припомня, че като президент на България от 2017 г. до оставката си по-рано тази година, за да се кандидатира на парламентарните избори, Радев е осъждал санкциите на ЕС срещу Русия и се е противопоставял на усилията на българската отбранителна промишленост да снабдява Украйна с боеприпаси.

Като бивш генерал от Военновъздушните сили и член на Комунистическата партия, Радев също така не е влизал в ролята на приятел на Съединените щати. През юни 2019 г. той наложи вето върху сделката на българското правителство за закупуване на 16 изтребителя F-16 от САЩ. Ветото беше толкова непопулярно, че парламентът го отмени. Сделката беше сключена, но критиците разгледаха всичко това като доказателство за антиамериканската позиция на Радев, анализират от Атлантическия съвет.

След като напусна президентския пост, Радев продължи да поставя под въпрос подкрепата на страната си за Украйна. През март 2026 г. служебният премиер Андрей Гюров посети Киев и сключи десетгодишно двустранно споразумение за сигурност, подобно на тези, подписани от 28 други държави. Радев използва споразумението, за да атакува Гюров в явен опит да спечели благоразположението на проруските български избиратели, смятат от съвета: Споразумението с Украйна и какво дава на България: Нейнски обясни.

Правителство на Радев: лоша новина за Украйна и ЕС

Предстоящите тази седмица парламентарни избори в България ще бъдат осмите у нас от ноември 2021 г. насам. Нагласите на българските избиратели са в деликатен баланс – около една трета подкрепят Русия, а друга една трета клонят към Европа, което води до крехки мнозинства и слаби коалиции, които обикновено бързо се разпадат, пише още в анализа с автор Ян Суротчак.

Благодарение на деветте години, през които Радев заемаше президентския пост, той се възприема широко като кандидат, гарантиращ стабилност в период на продължителни политически сътресения. С наближаването на края на настоящата предизборна кампания политическата формация на Радев „Прогресивна България“ води в проучванията с около 30 процента. Ако те се превърнат в реални гласове, той ще бъде в състояние да сформира ново правителство заедно с някои по-малки проруски партии, твърди Атлантичесият съвет: Две проучвания показват 5 партии в парламента, три на са ръба.

Правителство, водено от Радев, би било лоша новина за Украйна и би представлявало значителна победа за Русия. В краткосрочен план това вероятно би означавало край на доставките на боеприпаси от България за Украйна, което би принудило НАТО да търси други източници. Междувременно подкрепяният от САЩ северен коридор за доставки на енергийни ресурси за Източна Европа би загубил в полза на „Турски поток“ – последния голям енергиен газопровод, пренасящ руски газ към Европа, добавят от съвета.

В по-широк контекст - една България, ръководена от Радев, би могла потенциално да замени Унгария като представител на Путин в рамките на ЕС и НАТО. Това, разбира се, би било нещо като понижение за Кремъл, тъй като влиянието на Радев няма никак да се доближава до това на Виктор Орбан - поне в началото, гласи анализът. Въпреки това има много реална вероятност само няколко дни след унгарските избори, които отстраниха основния европейски съюзник на Русия, в България да встъпи в длъжност ново прокремълско правителство, което ще постави Брюксел пред подобни предизвикателства.

Всичко зависи от избирателната активност

Резултатът от гласуването в неделя остава неясен и ще зависи до голяма степен от избирателната активност. Много българи предпочетоха да останат у дома по време на последните избори на фона на широкоразпространеното обществено недоволство от политическия климат в страната. Ако този модел се повтори на 19 април, това ще благоприятства Радев и други прокремълски политически сили. По-висока избирателна активност обаче би могла да доведе до избора на прозападно правителство, смятат от Атлантическия съвет.

По-голямо обществено участие със сигурност е възможно. През декември миналата година стотици хиляди българи излязоха на улиците, за да протестират срещу държавния бюджет за 2026 г. на фона на обвинения в мащабна корупция, което доведе до оставката на правителството на Росен Желязков. Русия ще се надява, че в неделя няма да се повтори това протестно настроение, пише в анализа.

