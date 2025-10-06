Борисов и зависимостта му от главния прокурор: Сянката на Васил Божков - обяснява Божидар Божанов

“Изтича двугодишният срок по делото на бизнесмена Васил Божков за даден от него 60 млн. лева подкуп на тогавашния премиер Бойко Борисов и тогавашния финансов министър Владислав Горанов, след който срок само главният прокурор може да възобнови делото, т.е. Борисов остава в ръцете на главния прокурор дали ще стане обвиняем.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за “Още от деня” по БНТ.

Именно с тази зависимост Божанов обясни присъствието на премиера Росен Желязков и правосъдния министър Георги Георгиев на форума на балканските главни прокурори в София, чийто домакин бе Борислав Сарафов, въпреки че по закон правомощията му на изпълняващ функциите главен прокурор са прекратени след 21 юли, което обяви и Върховният касационен съд. С това Желязков и Георгиев, следвайки лидера си Борисов от изказването му в парламентарните кулоари в петък, легитимират Сарафов като главен прокурор. “Политическите действия на Борисов зависят от прокуратурата. Защото Делян Пеевски, държейки Сарафов, разпорежда на Борисов - тук ще правиш това, там - друго”, каза съпредседателят на “Да, България”.

Той изтъкна още едно доказателство за тази зависимост, осланяйки се на публикацията в “Уолстрийт джърнъл”, от която стана ясно, че Борисов, в неясно какво свое качество, е промотирал пред сина на американския президент български или намиращи се в България активи за инвестиции, в замяна на което да бъдат свалени санкциите по Магнитски на Пеевски и Горанов.

Божанов напомни, че преди 6 месеца, след като самият Борисов е казал, че се работи за свалянето на тези санкции, е задал на финансовия министър Теменужка Петкова въпрос, каква кореспонденция води нейното ведомство със САЩ по този въпрос, но още не е получил отговор. “Най-вероятно такава кореспонденция има и правителството се опитва да свали санкциите върху Пеевски заради неговия контрол над съдебната власт”, каза партийният лидер.