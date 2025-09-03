"България на нови релси": Планът на "Да, България" за отвоюване на завладяната държава (ВИДЕО)

"Разработихме план за отпор и противопоставяне на завладяната държава. Този план искаме да представим на българските граждани и с него смятаме в следващите месеци и години да качим България на нови релси, да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че можем да бъдем алтернатива на това, което имаме днес като управляващо мнозинство", каза Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента. Той посочи, че този план е разработен през лятото, когато "Да, България" са посвършили малко работа, докато други партии са почивали, стегнали са се организационно.

От думите му стана ясно, че в този план се предвижда много силно взаимодействие с гражданите и протестна готовност, механизъм за питане на българските граждани за номинации за различните видове избори, създаване на програмен борд, който да участва във взимането на най-важни решения.

Депутинизация и политика изваждане на Пеевски

От "Да, България" предвиждат още депутинизация на страната и максимални усилия за изваждане на Пеевски от властта и премахване на всички инструменти за нелегитимно влияние.

"Ние сме длъжни да представим ясна алтернатива на това, което се случва в момента, затова ще имаме редица инициативи с модернизация, въвеждане на изкуствен интелект, електронно управление, дерегулация, модернизация на енергетиката и на отбраната", добави другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.

Освен това ДБ ще имат редица инициативи за връщане на върховенството на закона и ще проведат разговори за възможната съдебна реформа в рамките на Обикновено Народно събрание. ОЩЕ: Илияна Йотова атакува управляващите за приоритетите им в ден №1 след лятната ваканция на парламента (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Общата президентска кандидатура

Планът предвижда и проевропейски кандидат за президент. "Демократичните сили трябва да имат общ кандидат за президент, който да бъде проевропейски. Вече има български граждани, експерти, общественици, които се включиха много активно в този процес. Очакваме от тях да определят инициативен комитет, който да оглави процесите по формиране на тази обща кандидатура за президент", коментира Ивайло Мирчев във връзка с президентските избори през 2026 година.

От "Да, България" вярват, че тези общественици ще създадат скоро комитета, за да може да стартира процеса и заедно с партиите и гражданите да стигнат до тази кандидатура, която ще доведе до успех.

"Партиите от ПП-ДБ сме заявили, че ще бъдем заедно в този процес, ще излъчим обща кандидатура", категоричен е Мирчев. ОЩЕ: "Битката за властта е жестока": Бивш президент допуска разрив между Борисов и Пеевски, както през 2013 г.