Червени линии, двоен аршин и липса на съдебна реформа: ПП стреля по управляващите

"Няма наченки на съдебна реформа от управляващото мнозинство на "Прогресивна България". Основните проблеми идват от прокуратурата и прекратяването мандата на главния прокурор трябваше да дойде от по-малък брой членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Другият проблем е свързан с така наречения "кариерен бонус", когато магистрати заобикалят каналния ред по издигане в йерархията". Това заяви пред БНТ депутатът пт "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов. Още: Реформата на ВСС и на главния прокурор: Ето какво прие Правна комисия в Народното събрание

Двоен аршин

Снимка: БГНЕС

Още: Глас от ПП: Новият ВСС ще е по Радевски глас с беквокали Борисов и Пеевски

По думите му има порочна практика да се запълват съдилищата със съдии и прокурори, издигнати от ВСС. Съдебната система се пълни не от хора, които имат знания и постигнати резултати, а от други хора, които са познати и удобни на някого, коментира Мирослав Иванов.

Според него има "двоен аршин" в работата на управляващото мнозинство.

"Аз не обичам да чертая червени линии, но това, което се вижа е, че не са добри сигналите от управляващите до момента. Ситуацията между предишните Народни събрания и сегашното е, че никога не е имало стабилно мнозинство", коментира Мирослав Иванов.

Той посочи, че "Прогресивна България" има мнозинството, спокойството и лукса да приеме каквото иска.

Мирослав Иванов коментира още, че е несериозно и крайно безотговорно председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от "Прогресивна България" Константин Проданов да защитава тезата за теглене на нов държавен дълг от 3,8 млрд. евро, без да има финансови разчети.

Още: Нов документ осветява прокурорски връзки в скандала "Нотариуса"