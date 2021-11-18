ЦИК ще обяви новите депутати, имената вече са известни

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви броя на мандатите в 47-ото Народно събрание. Така ще стане ясно коя партия с колко депутатски места ще разполага. Равносметката до момента показва, че в новия парламент ще има 7 политически формации, а именно „Продължаваме Промяната", ГЕРБ-СДС, ДПС, БСП, „Има такъв народ”, „Демократична България” и „Възраждане”. Имената на новите 240 народни представители ще станат ясни до неделя.

Някои от бъдещите депутати влизат в Народното събрание от два изборни района. Те ще трябва да заявят пред ЦИК откъде ще изберат да бъде мандатът им. Мястото им във вече освободения район ще вземе следващият в листата, пише 24 часа.

Ето как се разпределя броят на депутатите в парламента по партии:

Продължаваме промяната - 67

ГЕРБ - 59

ДПС- 34

БСП - 26

"Има такъв народ" - 25

"Демократична България" - 16

"Възраждане" - 13

1. Благоевград

"Продължаваме промяната" (ПП)

Андрей Атанасов Гюров

Владимир Славев Табутов

Екатерина Кирилова Димитрушева

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Халил Реджепов Летифов

БСП

Георги Георгиев Михайлов

"Има такъв народ" (ИТН)

Виктория Димитрова Василева

"Демократична България" (ДБ)

Иван Йорданов Димитров

2. Бургас

ПП

Константин Живков Бачийски

Христо Симеонов Симеонов

Димитър Михайлов Ташев

Милко Асенов Пенев

ГЕРБ-СДС

Любен Любенов Дилов

Жечо Дончев Станков

Деница Пламенова Николова

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

Фатме Хасан Рамадан

БСП

Петър Георгиев Кънев

ИТН

Ивайло Ванев Вълчев

ДБ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ

"Възраждане"

Цончо Томов Ганев

3. Варна

ПП

Даниел Максим Лорер

Антон Йорданов Тонев

Калоян Тонев Икономов

Снежана Великова Апостолова

Благовест Чанев Белев

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Славена Димитрова Точева

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

ДПС

Ерджан Себайтин Ебатин

БСП

Корнелия Петрова Нинова

ИТН

Филип Маринов Станев

Александър Атанасов Александров

ДБ

Стоян Александров Михалев

"Възраждане"

Костадин Тодоров Костадинов

4. Велико Търново

ПП

Йордан Ивов Терзийски

Милен Илиев Матеев

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ДПС

Делян Славчев Пеевски

БСП

Явор Руменов Божанков

ИТН

Андрей Иванов Чорбанов

"Възраждане"

Елена Цонева Гунчева

5. Видин

ПП

Петър Любенов Миланов

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

БСП

Филип Стефанов Попов

ИТН

Иво Георгиев Атанасов

6. Враца

ПП

Деница Димитрова Симеонова

ГЕРБ-СДС

Петя Цветанова Аврамова

Красен Георгиев Кръстев

ДПС

Цветан Иванов Енчев

БСП

Александър Тихомиров Симов

ИТН

Георги Станчев Георгиев

7. Габрово

ПП

Яна Веселинова Балникова

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ДПС

Юсеин Хасанов Вейселов

"Възраждане"

Даниел Петров Петров

8. Добрич

ПП

Йорданка Яникова Костадинова

Галина Събева Георгиева

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ДПС

Хасан Ахмед Адемов

БСП

Мая Йорданова Димитрова

ИТН

Филип Маринов Станев

9. Кърджали

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Мукаддес Юсуф Налбант

Байрам Юзкан Байрам

Адлен Шукри Шевкед

"Възраждане"

Георги Николаев Георгиев

10. Кюстендил

ПП

Георги Николаев Стамов

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

БСП

Бойко Любомиров Клечков

ИТН

Виктория Димитрова Василева

11. Ловеч

ПП

Искрен Цветославов Арабаджиев

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

БСП

Вяра Емилова Йорданова

ИТН

Любомир Антонов Каримански

12. Монтана

ПП

Инна Владимирова Иванова

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

БСП

Ирена Тодорова Анастасова

ИТН

Пламен Николаев Абровски

13. Пазарджик

"Възраждане"

Стоян Николов Таслаков

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

ПП

Ивайло Валентинов Шотев

Петър Николаев Куленски

ДБ

Антоанета Димитрова Цонева

ГЕРБ-СДС

ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ГЕЧЕВА-ЗАХАРИЕВА

Стефан Неделчев Мирев

БСП

Драгомир Велков Стойнев

14. Перник

ДПС

Александър Несторов Несторов

ПП

Никола Георгиев Минчев

ДБ

Зорница Велинова Стратиева

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

15. Плевен

ДПС

Марио Киров Рангелов

ИТН

Радостин Петев Василев

Александър Велиславов Тодоров

ПП

Иван Маркос Христанов

Стоил Мирославов Стоилов

ГЕРБ-СДС

Валери Пламенов Лачовски

Десислава Цветанчова Трифонова

БСП

Румен Василев Гечев

Илиян Славейков Йончев

16. Пловдив

Възраждане

Елена Цонева Гунчева

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

ПП

Кирил Петков Петков

Христо Йорданов Даскалов

Росен Добрев Костурков

Александър Николаев Ракшиев

ДБ

Христо Любомиров Иванов

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Иван Борисов Тотев

Радомир Петров Чолаков

БСП

Кристиан Иванов Вигенин

17. Пловдив-област

Възраждане

Ангел Жеков Георгиев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

ПП

Росен Добрев Костурков

Гергана Кузманова Данева

Стою Теодоров Стоев

ГЕРБ-СДС

Дани Стефанова Каназирева

Младен Николов Шишков

Иван Йовков Червенков

БСП

Веска Маринова Ненчева

Манол Трифонов Генов

18. Разград

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

ПП

Марин Шишев Шишев

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

19. Русе

ДПС

Ализан Нихат Яхова

ИТН

Светлин Костов Стоянов

ПП

Николай Йорданов Събев

Рена Енчева Стефанова

Велико Митков Минков

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

Михаил Петков Илиев

БСП

Крум Костадинов Зарков

20. Силистра

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

ПП

Стоян Иванов Георгиев

ГЕРБ-СДС

Тодор Стаматов Тодоров

21. Сливен

ИТН

ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ

ПП

ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГВОЗДЕЙКОВ

ГЕРБ-СДС

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА

МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА

БСП

АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ

22. Смолян

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

ПП

Михал Григоров Камбарев

ДБ

Зарко Филипов Маринов

ГЕРБ-СДС

Красимир Митков Събев

23-и МИР София

Възраждане

Николай Георгиев Дренчев

ИТН

Николай Стефанов Радулов

ПП

Асен Васков Василев

Настимир Ананиев Ананиев

Иван Маркос Христанов

Венко Николов Сабрутев

Васил Стефанов Стефанов

Пламен Петров Шалъфов

ДБ

Атанас Петров Атанасов

Георги Йорданов Ганев

Антоанета Димитрова Цонева

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Асен Георгиев Балтов

Александър Руменов Ненков

Александър Койчев Иванов

БСП

Христо Танчев Проданов

24-и МИР София

Възраждане

Петър Николаев Петров

ИТН

Ива Митева Йорданова-Рупчева

ПП

Кирил Петков Петков

Лена Здравкова Бориславова

Никола Георгиев Минчев

Радостина Александрова Ценова

ДБ

Владислав Панчев Панев

Мартин Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Тома Любомиров Биков

Евгения Бисерова Алексиева

БСП

Георги Страхилов Свиленски

25-и МИР София

Възраждане

Костадин Тодоров Костадинов

ИТН

Андрей Николаев Михайлов

ПП

Христо Христов Петров

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Искрен Николаев Митев

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

ДБ

Елисавета Димитрова Белобрадова

Александър Димитров Симидчиев

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

БСП

Корнелия Петрова Нинова

26 МИР София-област

ДПС

Цветан Иванов Енчев

ИТН

Андрей Иванов Чорбанов

ПП

Александър Димитров Дунчев

Юрий Олегов Козлов

ДБ

Божидар Пламенов Божанов

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Николина Панайотова Ангелкова

БСП

ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ

27. Стара Загора

Възраждане

Искра Михайлова Михайлова

ДПС

Халил Реджепов Летифов

ИТН

Тихомир Гочев Тенев

ПП

Радослав Стефанов Рибарски

Атанас Димитров Михнев

Радослав Красенов Василев

ДБ

Атанас Владиславов Славов

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

БСП

Георги Янчев Гьоков

28. Търговище

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мехмедова

ПП

Александра Стефанова Милчева

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова





29. Хасково

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

Мюмюн Сали Мюмюн

ИТН

Силви Кирилов Петров

ПП

Асен Васков Василев

Атанас Петров Атанасов

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

БСП

Владимир Маринов Маринов

30. Шумен

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хамид Бари Хамид

ИТН

Пламен Николаев Николов

ПП

Антония Кънчева Димитрова

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

БСП

Иван Валентинов Иванов

31. Ямбол

Възраждане

Никола Ангелов Димитров

ПП

Мирослав Николаев Иванов

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

БСП

Кристиан Иванов Вигенин