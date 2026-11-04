Мирчев показа документ, доказващ намеренията на управляващите за втората пенсия (СНИМКА)

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев представи документ със заглавие Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar (България – Бюджетът за 2027 г. и вторият пенсионен стълб), който представлява бележка до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен от 15 октомври 2026 г. Припомняме, че още вчера от опозицията алармираха, че до тях е достигнала информация за частично национализиране на спестяванията на хората за пенсии, но премиерът, мнозинството и министърът на финансите отрекоха това да е вярно и нарекоха твърденията фалшиви новини.

"Тъй като премиерът Румен Радев отрича българското правителство да е планирало половината от вноската за втория стълб на пенсията да премине от частните пенсионни фондове към държавния НОИ и нарече "несъстоятелни истерии на някои български политици" започваме да публикуваме документи от комуникацията на представители на кабинета с ЕК, което доказва обратното и уличава представители на Прогресивна България в лъжа. Още: "Нека да видим какво ще излезе": Витанов за закриването на Комисията по досиетата

Очакваме в близките дни пълната комуникация между България и ЕК да ни бъде предоставена от Брюксел, като сме поискали същата и от Министерство на финансите", посочва Мирчев в социалната мрежа.

Въпросите на "Да, България"

От "Да, България искат да знаят коя институция и кои длъжностни лица са изготвили документа Bulgaria – 2027 Budget and the second Pension Pillar от 15.10.2026 г.?

"Документът одобрен ли е от министъра на финансите или министър-председателят? Предаден ли е на Урсула фон дер Лайен, нейния кабинет или други представители на ЕК, кога и по какъв канал? Съществуват ли придружаваща кореспонденция, протокол от среща или писмен отговор от ЕК?", пита Мирчев. Още: ЕК е отказала: Мирчев обясни как планът на Радев за пенсиите се е провалил

Същите въпроси от формацията ще отправят и към ЕК.

"И няма да спрем докато правителството на лъжата не се извини на българските граждани", заяви Мирчев.